數發部百億AI投資方案 開放主要營運在台境外公司可納投

數發部去年啟動「加強投資AI新創實施方案」，截至今年8月底已投資10家AI新創及數位經濟相關企業，投入約新台幣2.55億元，帶動約5.7億元民間投資。數發部近期修正作業要點，放寬可投資於台灣境內執行主要營業活動的境外公司，盼擴大扶植範圍。

數發部2024年爭取到國發基金匡列100億元，推動「加強投資AI新創實施方案」，去年起正式啟動，辦理期程10年，其中7年為投資期、3年為處分期，投資AI新創及數位經濟相關產業。

數產署長林俊秀表示，政府扮演「點火」角色，不是單純提供資金，而是透過搭配投資人機制，結合創投、加速器及企業創投（CVC）的投資專業、產業經驗及市場網絡，以公私協力方式，引領更多民間資本共同投入，協助具潛力的新創取得資金與資源，進一步擴展企業規模、加速上市櫃及拓展國際市場。

林俊秀說明，方案投資對象原為國內AI新創及數位經濟相關產業，不過，觀察到有些企業為了募集國際資金、搶攻海外市場，會直接設立於境外，而實際研發、營運及人才仍以台灣為主要基地。他直言，「這算是台灣力量的延伸，台灣一定得國際化，因此我們決定把門開大一點，只要企業跟台灣有適當連結，都可考慮」。

數發部這次修正作業要點，新增境外公司在台灣執行主要營業活動，並符合相關條件之一，即屬方案投資範圍，包括在台設立研發總部，且在台研發投入占公司總研發投入50%以上；在台營收占公司總營收50%以上；或在台僱用員工人數占公司總員工人數50%以上等。

數產署公布，方案啟動至今年8月底，已完成4梯次搭配投資人遴選作業，今年新增大樹醫藥、中華投資、台灣大哥大、永續影響力、宏碁、和鼎創業投資、國票創業投資、基石創業投資、誠研創新、數位島永續科技等10家，累計共46家搭配投資人，包括33家創投管顧、6家加速器，以及7家企業創投。

林俊秀指出，今年1至8月新增核定投資7家，國發基金投資約1.94億元，較去年明顯增加。去年方案啟動至今年8月底，累計投資10家AI新創及數位經濟相關企業，目前公開其中9家，包括台灣智慧駕駛、賦語科技、富宇翔電通、阿爾發金融科技、用益網路科技、墨宇、股感媒體科技、御諾資訊、鑫蘊林科等，國發基金已投入約2.55億元，同時帶動約5.7億元民間投資。

目前方案投資企業已有部分海外拓展及產業合作進展，林俊秀分享，台灣智慧駕駛今年第1季自駕示範車已在日本宮古島上路，並取得日本當地車牌，也於宇和島擴大上路；另引進日本自駕車大廠Tier IV成為策略投資人，共同合作擴展場域至名古屋及新加坡。

林俊秀也說，鑫蘊林科已參與由美國電信商AT&T、思科（Cisco）與輝達（NVIDIA）共同推動的AI網格（AI Grid）基礎設施建置，系統結合Cisco的先導平台、NVIDIA的GPU算力以及AT&T的影像智慧技術。

數產署表示，將持續與各部會、公協會及相關法人單位合作，經由專場說明會及產業主題媒合會，主動對接具潛力的AI與數位經濟相關企業，其中，10月19日將與櫃買中心合作辦理說明會，進行資源交流，另也透過國發基金跨部會平台介接案源，擴大投資媒合。