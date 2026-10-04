資策會多模態AI技術助失智照護 老照片變影音重現回憶

一張老照片、一段熟悉的聲音，都可能成為失智長者與過往記憶重新連結的線索。資策會攜手資服業者等，以長者過往照片或生活故事為素材，透過生成式人工智慧（AI）重現熟悉場景，將靜態、制式教材轉為個人化數位內容，已於花蓮門諾醫院失智家屋實證，應用於懷舊治療、認知促進及失智復健。

資策會人工智慧研究院副主任黃婉茹分享，失智照護重視個人生命經驗，曾有失智老師傅走進腳踏車修車廠，雖已忘記自己的身分及所在位置，看到熟悉的工作環境後，仍開始動手修車。對失智者而言，熟悉的人事物可作為互動起點，如看到過往居住的家鄉街景、曾參與的活動片段，照護人員可依當下狀態，引導回憶、對話與情緒表達。

不過，照護人員工作繁重，較難投入大量時間製作每位失智者的專屬教材。資策會在數發部數產署支持下，與創意金點科技合作，歷時不到半年開發出「多模態即時數位場景生成技術應用服務」，協助縮短個人化教材製作時間，也能彙整家屬保存的零散素材。

資策會人工智慧研究院資深策略總監洪毓良說明，多模態是指整合多種形式的資訊與輸出內容，可輸入照片、語音與文字敘事，AI處理端結合語意分析、圖像生成、影音生成及影音口型同步等技術，輸出影像、語音、影音或具脈絡的數位情境內容。

洪毓良舉例，失智者若有一張與孫子出遊的照片，再提供照片中人物平時的語音、當時出遊日期與情境等資訊，透過這套技術，就能生成一段短影音。

黃婉茹指出，在花蓮門諾醫院失智家屋，失智者會佩戴具定位功能的手環，走進視聽室，系統感應進入者身分，投影幕便會播放這套技術製作的個人專屬影片，其中有紅葉少棒隊比賽、布袋戲片段等，相關內容都由院方取得版權後，再製作成數位素材。不僅如此，失智者的個人素材也都取得家屬授權，並依目的限定與最小、必要原則使用。

洪毓良表示，失智者觀看數位內容時，院方會進行腦波監測，「他們的腦波確實有變化」，相關反應可作為後續內容製作的參考。他補充，這套技術生成的內容並非完成後直接使用，最後一關仍須由人工審核，避免內容造成失智者情緒低落。

洪毓良分享，目前第一線照護人員回饋，失智者觀看個人化的影片後，較願意溝通、活動，也有部分失智者獲得鼓舞，較願意投入復健。

黃婉茹表示，「多模態即時數位場景生成技術應用服務」已在花蓮門諾醫院失智家屋進行POC（概念驗證），今年將拓展至其他醫療照護場域，有望將日照中心歌唱、體適能等課程結合生成式AI影音，作為帶領長者活動的輔助工具，讓這套技術不僅用於失智照護，也能延伸至個別化活動設計、復健輔助等，發展為可在場域中持續優化的創新服務。