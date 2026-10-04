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AI公司爭霸戰不再只拚效能 「可愛」是下一個致勝利器

馬斯克證實 台積評估協助晶圓廠Terafab營運

聯合報／ 編譯劉忠勇、記者陳儷方／綜合報導
傳台積電正評估與馬斯克的Terafab合作，協助後者在德州營運晶圓廠。馬斯克回應：「可能會有進展」。路透
傳台積電正評估與馬斯克的Terafab合作，協助後者在德州營運晶圓廠。馬斯克回應：「可能會有進展」。路透

獨立科技新聞記者高燦鳴（Tim Culpan）引述消息人士指出，晶圓龍頭台積電正在評估和特斯拉創辦人馬斯克的超級晶圓廠Terafab合作，協助後者在德州營運晶圓廠，但合作方式尚未定案。馬斯克隨後在Ｘ上證實，雙方正在商討此事。

高燦鳴在電子報Culpium指出，雙方合作方式尚未定案，但最可能的方案是由台積電持有並營運新廠，SpaceX、Terafab則入股、承諾採購；或由後者持有多數股權，台積電投入較少資金，提供技術和營運經驗。

Ｘ用戶Whole Mars Catalog（@wholemars）在該平台上轉貼這個獨家消息後，馬斯克三日在下方回應：「目前僅在討論階段，但可能會有進展。」

另有網友說，台積電對Terafab的任何做為基本上都只是補充性質，Terafab本身規模將極其龐大。馬斯克轉發並回應：「量變會引發質變，單細胞的細菌，與擁有卅五兆細胞的人類，有著巨大的差異，儘管兩者都是由細胞構成。」

亞利桑那擴廠外 擬擴大美製版圖

消息人士表示，台積電已考慮赴德州設廠數月，這將是亞利桑那州擴廠計畫之外的新布局。其他合作方案也在評估。

半導體產業先前傳出，台積電擬擴大美國製造版圖，啟動美國第二園區建廠計畫，落腳德州，總投資金額估超越亞利桑那州的二六五○億美元。

隨後路透、彭博等外媒都接連引述消息人士，報導台積電考慮布局德州一事。高燦鳴三日在他的電子報中說，他大約六周前就獲知這項計畫，但他當時沒有足夠確鑿的資訊，所以沒搶先報導。

「時代雜誌」十月一日刊出美國總統川普專訪，他提到「一家偉大的台灣晶片公司」，並稱這家公司正赴美投資五千億美元，但未直接說出這家公司的名稱。

15日法說會 海外布局料成為焦點

對於台積電海外布局腳步，經濟部上周五特地出具回應表示，台灣半導體產業實力強勁，在全球占據關鍵地位，在全球供應鏈韌性需求下，政府尊重企業因應國際客戶爭取更大國際商機及全球多元布局。

至於台積電赴美投資金額，經濟部表示，台積電目前公開宣布赴美投資累積金額為二六五○億美元，相關投資計畫以公司向外界說明為宜，經濟部持續與台積電保持溝通及互動，協助企業海內外布局及拓展國際市場。

台積電即將在十月十五日舉行法說會，市場除了關心先進製程需求與市占、資本支出、二奈米與三奈米產能擴充之外，法人圈普遍預料，台積電的海外布局，包含美國德州第二園區、新加坡等，也將成當日法說會焦點。

馬斯克 台積電 晶圓廠 特斯拉 德州

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