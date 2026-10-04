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矽格集團三話題吸睛
IC封測廠矽格（6257）及其轉投資的台星科（3265）將於6日舉行法說會，法人關注封測價格、產能利用率及各項技術推進三大重點。業界指出，AI、高效能運算與客製化晶片需求暢旺，高階封測訂單持續增溫，兩家公司新增產能開出及矽光子布局進度，將成為後續營運成長的重要指標。
矽格近年積極調整產品組合，AI、ASIC及矽光子三大業務營收占比已突破二成，其中ASIC與矽光子為毛利率最高的產品線，加上晶圓測試占比提升，有利推升整體獲利表現。
法人表示，美系雲端服務供應商持續增加ASIC需求，矽格配合客戶提高資本支出，預期隨新產能開出及價格續揚，今年營收與毛利率有望逐季向上。
矽光子部分，台星科與客戶合作開發共同封裝光學產品，正向美系網通大廠送樣與測試，部分產品已小量出貨，後續產線建置、認證及量產時程，是此次法說焦點。
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