大立光10月8日法說 四重點聚焦

大立光（3008）將於8日召開線上法說會，由董事長林恩平親自主持，外界預期，除iPhone 18新機拉貨表現外，新購置土地規畫、資本支出計畫以及新業務共同封裝光學（CPO）最新進度將是市場焦點。

大立光8月營收50.12億元，月成長3%，年減16%，為四個月來最佳。大立光表示，受傳統旺季激勵，9月拉貨動能優於8月。大立光將於5日公布9月營收，外界預期，在新機拉貨點火下，有機會攀今年以來最佳，月增逾一成。

法人點名，大立光是iPhone 18鏡頭主力供應商，尤其今年蘋果旗艦新機首度導入可變光圈鏡頭設計，成為大立光下半年營運成長主要動能。

針對上季毛利率變數，林恩平日前直言，良率是其中關鍵，主要因有新機種加入。除了i18已開賣外，蘋果首款折疊機iPhone Duo預計10月23日開賣，惟近期供應鏈傳出，量產爬坡仍未達標，發表後銷售表現仍待觀察。

林恩平示，今年因客戶排程與往常不同，往年大部分新機在第4季就已發出，今年大客戶部分新機將於明年第1季亮相，旺季效應可能往後面壓縮，第4季會是最忙的一季。外界預期，依林恩平釋出訊息，本季營收將攀全年高峰。