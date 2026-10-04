外長赴美國鳳凰城 林佳龍訪台積亞利桑那廠

彭博引述知情人士報導，台灣外交部長林佳龍將訪問美國亞利桑那州，與當地官員和半導體公司會面，在美國總統川普試圖穩定美中關係之際，這趟行程凸顯台北當局追求深化台美經濟連結。

兩位知情官員透露，林佳龍在結束對貝里斯和瓜地馬拉的訪問後，於3日晚間抵達鳳凰城。官員們表示，林佳龍預計出席台灣駐鳳凰城新辦事處的揭牌儀式，會見亞利桑那州及鳳凰城市府官員，並參觀台積電（2330）在當地的晶圓廠。

據一位官員透露，此行旨在加強對赴美投資台企的支援，並尋求與美國政府及學術機構合作打造產業聚落，鼓勵更多半導體供應鏈中的台企赴美設廠。

一周前，川普剛在華府接待中國大陸國家主席習近平，雙方同意將貿易休兵延長至2027年初。

習近平也在會談中敦促美國「反對」台灣獨立，形同要求華府改變其數十年來對台灣的既定立場。