新北「AI 實戰職涯營」成果亮相 跨域青年打造AI Agent解企業真實命題

新北市政府青年局第二屆「2026 AI Practitioner Program（ AI實戰職涯營）」2日舉辦Demo Day，25名學員歷經3個月密集訓練，將AI導入物流、航運、食品、醫療及會計等領域，針對企業實際工作流程打造AI Agent。獲選MVP的「箱當可以Boxcellent」團隊獲得AWS資深主管職涯諮詢機會，結訓學員也有機會銜接伊雲谷數位科技、永豐銀行、統一資訊等企業提供的生成式AI系統分析師、雲端架構師及生成式AI專案管理等熱門職缺，幫助青年順利接軌職場。

新北市青年局副局長林麗珠表示，推動「AI實戰職涯營」，主要希望藉由完整培訓，讓不同專業背景青年都能培養AI應用、跨域溝通與問題解決能力，成為企業所需的即戰力。今年營隊錄取的25位學員背景多元，涵蓋醫療護理、文史哲、社會福利、行銷企劃等領域，目前已有17名學員成功取得「AWS Certified AI Practitioner」與「AWS Certified Cloud Practitioner」兩張國際認證，展現AI不僅是科技人才的工具，只要掌握正確方法，各領域青年都能結合自身專業與AI，開創新的職場價值。

新北市青年局表示，學員在Demo Day成果發表中，分組挑戰企業真實命題，提出涵蓋物流與宅配、智慧航運、食品製造、醫療及會計服務等五大領域的AI Agent專案。第一組打造「配送整理Agent」，協助物流業者規劃配送路線、提升調度效率；第二組開發船舶技術文件版本比對工具，協助快速掌握文件差異、強化航運安全；第三組建置「生產訂單轉銷售訂單Agent」，串接ERP系統，簡化食品製造業的出貨流程；第四組推出「醫護臨時缺班替補 Agent」，協助醫療機構調度人力；第五組則設計「費用單據初審Agent」，協助財務人員處理重複性檢查與風險辨識。

「箱當可以Boxcellent」團隊以「配送整理Agent」榮獲本次「AI實戰職涯營」Demo Day MVP。團隊結合AI與物流調度員的實務經驗，在既有排程工具的基礎上，將調度員的判斷邏輯轉化為可複製的產品功能。團隊學員分享，評審針對商業模式與技術架構的提問，讓他們看見開發過程中未曾考量的面向；透過此次實作與提案，也更完整掌握產品開發流程及AI架構應用，為未來職涯累積實戰經驗。

本次「AI實戰職涯營」Demo Day成果發表，由伊雲谷數位科技、XChange、Yourator及產業專家組成評審團，從多元專業視角驗收學員的專案成果。參與的產業人士包含伊雲谷數位科技AI產品工程負責人陳胤霖與區域經理簡筠儒；XChange合夥人、職游共同創辦人曹凱閔；Raccoon AI產品經理張家惟；Yourator數位人才求職平台董事、希世代創辦人簡憶汶。

新北市青年局表示，AI實戰職涯營自今年8月至10月展開為期3個月的密集訓練。帶領學員走進AWS台北辦公室學習外商「Working Backwards」（從客戶痛點倒推解決方案）心法，並透過課程協助學員考取AWS國際雙證照。結訓後學員亦將取得「伊雲谷數位科技」、「永豐商業銀行」、「統一資訊股份有限公司」生成式AI系統分析師、雲端架構師、生成式AI專案管理人員等超過30個職缺的內部推薦機會。青年局透過此活動期望全力協助青年從學習、考證到順利銜接就業，未來也將持續挹注資源強化AI人才培力，提升青年職場競爭力。