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AI掀搶廠潮！日月光買8間、大立光掃7座 商仲曝選址秘訣

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
目前企業擴廠策略，轉向以既有廠區為核心向周邊擴張的「黃金20」擴廠半徑。示意圖。信義全球資產公司提供
目前企業擴廠策略，轉向以既有廠區為核心向周邊擴張的「黃金20」擴廠半徑。示意圖。信義全球資產公司提供

信義全球資產表示，AI擴產動能強勁，商用不動產市場出現「搶廠潮」，日月光（3711）今年已斥資近500億購置廠房、大立光（3008）更是七度加碼掃貨。

商仲分析，今年工業地產市場熱度超乎預期，企業短時間內密集購廠，反映AI產業鏈對產能需求的迫切性，目前企業擴廠以既有廠區為核心，向周邊擴張，且多在車程20分鐘內，形成「黃金20」選址概念。

信義全球資產指出，科技大廠一買再買，日月光為今年購廠大戶，已在桃園、苗栗、南投、台南、高雄八度買廠，投入金額達482億元。

大立光則是集中火力在台中七度購廠，其中兩座位於精密機械科技創新園區、五座位於台中產業園區，總計今年已砸下81億元、取得逾1萬8千坪廠房空間。

信義全球資產總經理林三智指出，企業短時間內連續取得多座廠房，在過去市場相當少見。

今年工業地產市場買方結構高度集中在先進封裝、伺服器、光通訊等AI及相關供應鏈廠商，且近期科技大廠擴廠多以既有廠區為核心，向周邊尋找合適的廠房或土地。

尤其以原廠區約20分鐘車程範圍內的區域最受企業關注，逐漸形成「黃金20」的擴廠選址概念，反映當前企業選址更重視營運整合管理效率、人才招募便利、供應鏈上下游串接的延續性。

林三智分析，現階段企業擴廠拚的是產能建置速度，若能取得鄰近原廠區、且具備立即生產條件的廠房，就可直接延續既有廠區的供應鏈及營運體系，降低重新建置的時間與廠區整合成本，讓新廠可以更快地投入運作、轉化為實際產能，掌握擴產時效。

他表示，許多企業是已手握訂單，進場急尋符合擴產需求的廠房。信義全球今年在北、中、南協助上市櫃法人、隱形冠軍企業成交多宗大型工業地產與商用物業，就有企業客戶從確認需求到決定購廠，僅花費一周時間，顯示企業對取得產能的時效性要求大幅提高。

林三智表示，科技大廠大動作擴廠，上下游供應鏈廠商也會跟進布局，AI需求持續升溫，企業擴廠動能可望持續強勁。

企業若有廠房擴充需求，建議可先盤點自身產能需求、廠房條件及預計擴產時程，並透過專業商仲掌握區域物件供給、擬定選址策略，提高找廠效率，加速取得符合企業營運需求的標的。

資料來源／信義全球資產
資料來源／信義全球資產

大立光 日月光 產業鏈

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