清大建功AI科技營 30位青年知識工程師推出5項生活中好用的知識產品

兩天的AI科技營，讓國中剛畢業的高一新生，華麗變身為「知識工程師」、及智慧黃金的挖礦高手。清華大學周卓煇AI專家系統團隊，2日與建功高中校長呂順結、主任郭師貝、組長陳立婷等，在建功高中共同舉辦「AI專家系統科技營成果發表會」，發表五項AI知識產品，從「好眠」到「穿搭」，件件接地氣，兼具創意與公益。

清大特聘教授周卓煇指出，這一次的AI專家系統二日營，證明只要找對師父幫忙打通任督二脈，不用等到進大學花四年，更不用等到出社會，就算高一新生也可以輕鬆駕馭AI技術，兩天就可以產出有高含金量的知識產品。

周卓煇表示，AI專家系統，早在半世紀前就發光發熱，幫許多企業、機構，賺進無數桶金；一開始，史丹佛大學，便以專家系統，協助醫師做疾病診斷，並建議治療方式，結果是比一般人類專家更準確、有效。如今，更多AI技術誕生，讓專家系統的開發，更快更好；這一次，建功高一新生的成果，譬如：《『診』救肌群》與《電腦急診室》，就是最好的證明。

建功高中校長呂順結表示，建功致力為學生打造更多元、更前瞻的學習舞台；透過與清華大學深度合作，讓高中生提早接觸AI科技、動手實作並解決真實問題，培養跨域思考與創新能力，讓每一位建功學子都能勇敢探索未來、創造自己的無限可能。

發表會中，建功高中一年級江品辰、魏沛瑤、陳琦茜、蔡秉言、李睿承與蔡元皓同學，與助教清大研究生王耕宥、賴旗民，共同開發AI知識產品《Deep-rest睡眠專家系統》，量身規劃短、中、長期的睡眠改善方案，幫助使用者找回一夜好眠。

陳禹彤、何彩榕、季咏蔚、廖浚哲、林小又與黃彥睿同學，與助教清大研究生許哲瑋、謝睿杰，一同開發《電腦急診室》，讓電腦出狀況時，能自己動手排除，同時守住個人隱私。

郭育瑄、閻柏維、古恩愷、吳承勳、孫睿謙與鍾昀恩同學，與助教清大研究生陳品伃、吳柏賢，偕同開發《衣見鍾情》，綜合天氣、心情與場合，為每天早上的「今天穿什麼」，給出整套答案。

黃意宸、周耑元、戴楷倫、廖恩旋、潘昱錡與周尚呈同學，與助教清大研究生王暐翔、吳尚謙，共同開發《「診」救肌群》，透過簡單問答，協助運動傷害的初步評估與自我照護，安心重返球場。

魏齊寬、丁笙峰、李家楹、林姵彤、郭恆睿與劉澤睿同學，與助教清大研究生羅明宇、賴冠璋，偕同開發《急性症狀診斷》，在急症發作時能及時判斷與處置，把握搶救的黃金時間。