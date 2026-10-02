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中光電與美商AEVEX合作 無人機艇在地生產

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
美國無人機製造商AEVAX來台舉行說明會，宣布與中光電智能機器人公司（CIRC）合作。左起為AEVAX資深副總裁安德斯、首席成長官克瑞希南、CIRC董事長吳秀蕙。記者程嘉文／攝影
美國無人機製造商AEVAX來台舉行說明會，宣布與中光電智能機器人公司（CIRC）合作。左起為AEVAX資深副總裁安德斯、首席成長官克瑞希南、CIRC董事長吳秀蕙。記者程嘉文／攝影

無人載具成為近年軍事領域顯學，對於軍火產業市場更有洗牌效果，多家新廠商紛紛鵲起。美商AEVEX與中光電智能機器人公司（CIRC）宣布深化合作，結合AEVEX無人系統研發及實際任務運用經驗，以及本地製造能量，共同推動在台研製與生產各式無人系統。

說明會由AEVEX首席成長官克瑞希南（Murali Krishnan）、成長策略資深副總裁安德斯（Craig Anders），以及CIRC董事長吳秀蕙共同出席。克瑞希南表示，AEVEX在中東地區已交付350套裝備，累積逾2.5萬小時操作經驗；未來雙方的結合，將使AEVEX的技術與操作經驗，以及CIRC的光電工程整合、產品開發與量產能力，發揮各自專業優勢。

安德斯指出，現階段雙方合作重點聚焦Vandal與Onyx無人機，運用模組化設計、開放式架構及3D列印等技術，可依任務需求快速調整構型，提升研製及生產彈性。現場並播放，日前在台東太麻里的無人機測試場，Onyx無人機精確命中靶標氣球的影片。

他並表示，雙方合作方向並非僅止於產品銷售，而是期望透過技術合作，使相關系統能在台研製、生產及持續精進；尤其面對遠距後勤補給及快速補充需求，在地生產與供應鏈有助提升整體韌性。AEVEX也將把既有實際任務運用經驗導入合作，透過使用端回饋、工程改良及快速生產，加速產品迭代，持續拓展無人水面載具等領域合作，依不同任務需求拓展自主系統研製能量。

此外，國軍2024年派部隊赴美，在密西根州參加「北方打擊」（Northern Strike）演習。當時陸軍副司令等國軍高級長官曾視察時，AEVEX當場進行實彈射擊展示，將公司三種產品各發射一枚命中目標。射擊影片網址為：https://youtu.be/H7ZhlV8Wn7Y?is=ZsibcZelMarwZr_W

美國無人機製造商AEVAX來台舉行說明會，AEVAX資深副總裁安德斯介紹公司產品。記者程嘉文／攝影
美國無人機製造商AEVAX來台舉行說明會，AEVAX資深副總裁安德斯介紹公司產品。記者程嘉文／攝影

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