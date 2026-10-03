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Shield AI總裁曾國光建議台打造「多層次全機隊」

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

美國國防科技新創Shield AI擴大與台灣合作，Shield AI總裁曾國光（Brandon Tseng）建議台灣應推動無人機隊的規模化以及多元機種的擴張。他表示，樂見台灣在地產業串聯發展無人機業務，期望台灣無人機生產規模從數萬架持續升級至數十萬架，最終朝百萬架機隊目標邁進，這也是現在各國部署無人機部隊的目標。

他也指出，台灣要建立的是「多層次全機隊」，不只發展小型戰術無人機，也要涵蓋戰術、作戰到戰略層級打造具備抗干擾能力的多層次防禦體系。台灣應善用硬體生產優勢結合AI Pilot自主系統（如Hivemind），建立不受外部干涉的自主防衛能力；發揮世界級的晶片與硬體供應鏈優勢，和國際企業結盟進軍全球無人機市場。

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