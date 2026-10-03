美新創Shield AI三路挺台無人機發展 加強戰略夥伴關係

美國國防科技新創Shield AI近期深化與台灣產業合作，共同創辦人暨總裁曾國光（Brandon Tseng）昨（2）日表示，今年積極強化與台灣的戰略夥伴關係，包括擴大在地採購、加速人才招募與深化業務技術合作三大項目，也將參與國防部未來無人機相關業務招標，助台灣發展在地無人機產業。

Shield AI在台灣主要合作對象包含中山科學研究院、漢翔航空工業（AIDC）以及雷虎科技（8033）。業務涵蓋自主軟體平台整合、在地後勤維修以及海空無人載具的聯合測試。曾國光表示，今年將積極擴大在台採購，目前自有旗艦級垂直起降（VTOL）長程戰術偵察無人機V-BAT的零組件和材料約16%來自台灣供應商，涵蓋PCBA及各類電子零組件，未來在台採購零件比重將提高至25%。

為支持在地化營運與長期技術深耕，Shield AI也宣布擴編在台組織。目前在台正式員工有11人，預計未來九至12個月內擴編至20人，三至五年內計畫在台灣招募數百名員工，因應採購擴大，已在台中設立採購工程師職位。

Shield AI核心產品為AI飛行員與任務自主軟體「Hivemind」，讓無人機在沒有GPS、通訊訊號被干擾或無法與後方聯繫的極端環境下，具備獨立感知、決策與執行任務的能力，與本土無人機業者和中科院等單位展開業務與技術合作，包括與中科院密切合作，協助自主系統開發AI Pilot，滿足台灣建立自主防衛需求；與雷虎科技等無人機廠商進行軟體合作，加速台灣本土無人機規模化量產。

Shield AI計畫進軍台灣國防市場。曾國光指出，V-BAT偵察無人機具備成熟的抗干擾與高航程優勢，已開始與海巡署展開合作進行海岸巡防，漢翔協助專案管理、後勤與維修。未來國防部如果開放更多無人機採購招標，Shield AI也將參與投標，深化與台灣合作。