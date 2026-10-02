美商Shield AI鏈結台中無人機產業 盧秀燕：完善產業鏈、深化台美合作

台中無人機產業再添國際鏈結！美國國防科技公司Shield AI共同創辦人暨總裁曾國光與漢翔（2634）總經理莊秀美，2日拜會台中市長盧秀燕，就無人機產業發展、AI自主控制、供應鏈合作及人才需求等交換意見。

盧秀燕表示，台中具備航太、精密機械、光學及半導體等完整產業基礎，市府將持續串聯中央、產業及國際資源，並積極爭取中大型無人機試飛驗證場域落地台中，逐步完善「研發、製造、檢測、試飛」產業環境，深化台美產業合作。

盧秀燕指出，台中製造業實力深厚，包括漢翔航空、雷虎科技（8033）、大立光（3008）等指標企業均深耕台中，產業能量涵蓋機體製造、精密零組件、光學鏡頭及系統整合。

加上台積電（2330）持續布局中科先進製程，美光長期深耕台中記憶體研發製造，結合既有航太、精密機械、光學及資通訊產業優勢，具備發展AI智慧無人載具的良好條件。

盧秀燕強調，台中不僅有製造基礎，更有機會進一步串聯國際技術與供應鏈資源，拓展智慧無人載具產業布局。

Shield AI共同創辦人暨總裁曾國光表示，公司成立於2015年，專注AI自主飛行技術及無人航空器研發，核心技術Hivemind如同無人機的「AI大腦」，可自行感知周遭環境、判斷狀況並執行任務，也能支援多架無人機協同作業，即使在GPS或通訊受限環境下仍可自主飛行。

旗下V-BAT先進垂直起降無人機不需傳統跑道即可起降，兼具靈活部署及長時間飛行特性，可執行情報、監視及偵察等任務，展現AI與無人航空器整合應用技術。

盧秀燕表示，台中發展無人機產業不只著眼硬體製造，也積極布局國際合作及人才培育。今年7月市府已攜手美國在台協會(AIT)舉辦「台中無人載具產業與海外商機論壇」，協助業者鏈結美方資源、掌握供應鏈商機；此次Shield AI與漢翔來訪，更進一步串聯國際技術與台灣製造能量。

未來相關企業如有研發合作或人才需求，市府也將協助鏈結台中大專校院、產業及就業服務資源，讓國際企業「找技術、找供應鏈、找人才」都能想到台中。

盧秀燕進一步指出，無人機從研發走向量產，檢測及試飛驗證是不可或缺的重要環節。目前中央已規劃於經濟部標準檢驗局台中分局建置無人機檢測試驗室，補強中部在地檢測量能。

市府也積極爭取中央支持，於台中建置中大型無人機試飛驗證場域，讓中部業者就近完成研發測試，減少機體往返外縣市修改及測試的時間與成本，加速產品研發及驗證，提升產業國際競爭力。

經發局說明，漢翔與Shield AI於2025年簽署合作協議，結合漢翔航太製造、維修及系統整合能力，以及Shield AI無人系統與AI技術，合作涵蓋在地維修、人才培訓及技術整合，未來可望進一步串聯台灣供應鏈。

市府將持續從產業鏈、試飛驗證、國際合作及人才等面向布局，讓台中既有製造優勢進一步延伸至智慧無人載具領域，爭取更多國際合作及供應鏈商機。

今天的拜會交流氣氛熱絡，盧秀燕也好奇詢問曾國光，是否常被問起與清代名臣曾國藩的淵源；曾國光幽默回應，自己確實是曾國藩第五代子孫，但沒想到先祖竟成為亞洲學生課堂上的教材，一席話讓現場笑聲不斷，也為此次台美科技與產業交流增添輕鬆插曲。

今日拜會，包括市長盧秀燕、副市長鄭照新、立法委員黃健豪、羅廷瑋及廖偉翔、經發局長張峯源、研考會主委林鼎超；Shield AI共同創辦人暨總裁曾國光、亞洲政府關係總監陳奕儒(Max Chen)、台灣區業務總監石開平(Matt Starner)及漢翔總經理莊秀美等人出席，共同交流無人機產業發展及台美合作方向。

Shield AI共同創辦人暨總裁曾國光與漢翔總經理莊秀美等人，今(2)日拜會台中市長盧秀燕。中市經發局提供