東元砸逾20億元擴大東南亞布局 設印尼變壓器廠、大馬建新廠

機電大廠東元（1504）擴大東南亞生產基地布局，2日召開董事會一口氣通過3項重大海外投資案，合計投資金額超過新台幣20.94億元。東元除了拍板斥資不超過新台幣12.71億元成立新加坡合資公司並赴印尼設立變壓器工廠、鎖定供應北美市場外，亦同步對印尼廠注資1,000萬美元改造廠房，並規劃在馬來西亞檳城新建廠房，積極因應業務拓展與全球產能調配需求。

東元指出，目前旗下變壓器製造重心主要落在台灣淡水與中壢兩座廠區，受惠海外電網升級與電力設備需求帶動，現有產能已相當吃緊。

為此，東元拍板透過新加坡合資公司模式前進印尼建廠，由東元主導持股，並結盟變壓器關鍵技術與供應鏈夥伴共同推動，規劃在印尼自有土地擴充產能，未來印尼新產線開出後，預估整體產值規模將可媲美台灣現有水準，產品亦將以輸往北美市場為主力出海口。

除新建變壓器廠之外，東元董事會也同步通過對旗下全資子公司UNITED VIEW GLOBAL INVESTMENT CO.,LTD.增資不超過1,000萬美元（約新台幣3.18億元），並由該公司轉增資至P.T TECO ELEKTRO INDONESIA，資金全數投入既有印尼廠房的改建與升級工程，強化在地硬體能量。

在馬來西亞方面，東元決議由馬來西亞子公司TECO INDUSTRY (MALAYSIA) SDN. BHD.在承租的檳城土地新建廠房，廠房總預算不超過新台幣5.03億元（折合約馬幣6,684萬元），藉此因應東南亞市場日益成長的業務與產能配置需求。東元透過印尼變壓器新線、印尼舊廠翻新與大馬檳城建廠三路並進，全面厚植海外重電與電機製造實力。