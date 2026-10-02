東元積極布局東南亞市場 擴新加坡和印尼據點

電機大廠東元積極布局東南亞市場，今天晚間公告董事會決議，以不超過新台幣12.71億元（約4000萬美元），成立新加坡合資公司及設立印尼變壓器工廠。

東元在8月中旬法人說明會中透露，啟動印尼建廠規劃，爭取美國變壓器訂單。

東元董事會今天也通過增資100%持股子公司UNITED VIEW GLOBAL INVESTMENT CO.,LTD.約1000萬美元，再由其增資P.T TECO ELEKTROINDONESIA。東元說明，投資目的為在印尼興建改造既有廠房。

東元在2024年9月以不超過新台幣5.5億元，收購伸昌電機過半股權，並與其關係企業印尼SINTRA策略聯盟。根據資料，伸昌電機主要生產配電變壓器，1996年進入印尼市場。伸昌電機與印尼SINTRA長期以來是台電、印尼電力公司（PLN）、台塑集團、西門子（Siemens）等大廠的變壓器供應商。

東元先前指出，在新加坡已有超過10年的資料中心機電工程經驗，承攬資料中心網通工程，涵蓋高速通訊、光纖布線及弱電系統整合等。

東元董事會今天並通過由馬來西亞子公司TECOINDUSTRY（MALAYSIA）SDN. BHD.，在現行承租檳城土地新建廠房，總預算不超過新台幣5.03億元（約馬幣6684萬元）。