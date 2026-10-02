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連鎖加盟商機熱 新光保全推「AI智慧店長」

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
連鎖加盟商機熱新光保全推「AI智慧店長」缺工、成本雙壓AI智慧店長串聯安全、影像與營運數據。圖／新光保全提供
連鎖加盟商機熱新光保全推「AI智慧店長」缺工、成本雙壓AI智慧店長串聯安全、影像與營運數據。圖／新光保全提供

缺工與基本工資調漲推升人力成本，連鎖門市開店與營運挑戰日益加大，新光保全為將近20,000家連鎖客戶提供服務，從多年第一線服務經驗觀察到，門市管理需求已逐漸從過去的「安全防護」，延伸至人員、營運、設備與環境的全面管理。新光保全於「2026台灣世界連鎖加盟大展」推出「SKS AI智慧店長」，以AI、影像與數據分析協助經營者從「顧店」進一步走向「懂店」。

新光保全在「2026台灣世界連鎖加盟大展」展出智慧開店解決方案，聚焦門市經營最關鍵的安全、顧客與營運管理需求，現場展示「熟客辨識」、「偷竊偵測」、「人型偵測」及「行為辨識」等AI應用。透過資訊自動彙整、數據分析與報表生成，經營者不必逐店查詢，即可掌握不同時段、不同門市的營運狀況，並透過AI分析與自動推播，即時掌握異常與重要營運訊號，讓過去仰賴人工巡店與店長回報的管理方式，逐步轉向以數據輔助決策。

新光保全「SKS SPACES」一站式管理方案，整合監控、門禁、雲端管理與遠端控制等技術，即時掌握門市空間與設備狀態，例如冰箱溫度異常，甚至冰櫃門未確實關閉時，即時發出告警，降低商品保存與食安風險；清晨或深夜進出貨時，店主也能透過遠端鐵捲門控制，減少人員往返與等待。從AI影像辨識、環境到設備控制，讓門市管理不再只是「發生問題後處理」，而是提前掌握異常、即時採取行動。

新光保全表示，過去談到門市管理，大部分業主直覺想到防竊，但對缺乏門市管理經驗的新手加盟主而言，容易導入、方便理解的數位工具可協助掌握店內狀況並快速做出判斷，才是最好用的夥伴。新光保全據此推出「SKS AI智慧店長」，將原本散落於門市日常營運中的影像與資訊集中整理，透過AI分析轉化為經營者快速理解、判斷並採取行動的資訊，讓加盟主不只知道「生意好不好」，更能進一步了解「為什麼好、哪裡需要調整」。

在智慧零售趨勢下，新光保全也持續擴大生態系夥伴布局，結合自有保全、監控與智慧安防等核心服務，以及POS等合作夥伴解決方案，依不同店型、規模與發展階段提供彈性導入。從過去「守護店面」的角色，進一步延伸至「管理店面」，逐步建立涵蓋安全、營運、設備與數據的一站式智慧門市服務架構，從既有的安全防護服務進一步延伸至智慧營運，陪伴連鎖品牌與加盟主打造更有效率的門市管理模式。

連鎖加盟 保全 基本工資

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