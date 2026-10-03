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網通廠強攻WiFi 8新技術

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

網通廠中磊（5388）、智易、啓碁、合勤控、正文強攻下世代傳輸技術，打造WiFi 8、50G PON、AI解決方案，將參展10月13日至15日舉行的歐洲最大電信展2026 Network X，擴大在全球電信營運商的供貨滲透率。

Network X是歐洲最具代表性且規模最大的電信與資通訊寬頻盛會，多年來網通廠商主打電信直供業務，與電信業者建立緊密關係，也將在Network X展出產品，並藉展會與全球電信客戶溝通。

中磊計劃動態展示WiFi 8、AI與50G PON三大前瞻技術，將次世代連線技術落實於真實生活場景中，WiFi 8最新技術，專為提升高資料量負載家庭環境中的網路穩定度、覆蓋範圍與傳輸效能而設計；同時強調AI智慧科技融合連線體驗，AI將為網路連線注入更高智商，實現更聰明的網路管理與智慧家庭應用。

合勤控旗下合勤科技以「AI寬頻網路生態系 」為主軸，展示智慧雲端管理、寬頻網路基礎設施、智慧家庭網路服務、及開源軟體平台四大核心能力，協助電信運營商因應AI時代網路演進與營運模式變革，簡化網路營運、加速服務創新，並強化整體寬頻服務競爭力。

正文展示整合高容量PON光纖接取、WiFi 8、邊緣AI、智慧軟體與雲端管理的完整AI連網生態系。

網通廠 WiFi 中磊

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