快訊

鍋子驚見殘肢…香港女模碎屍案 狠心前丈夫、公公為掩屍味「湯裡加蘿蔔」

台灣消費力太狂！買爆好市多這分店稱冠全球 皮克敏課金占全球逾半

聽新聞
0:00 / 0:00

英飛凌捐贈AI消防之眼 攜手守護者聯盟提升消防人員安全及救災效率

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
英飛凌台灣董事總經理陳志豪（左）與台灣守護者聯盟社會公益協會理事長余子廉（右）共同進行捐贈儀式，攜手透過科技力量實踐「愛在前線 守護看得見」。圖／英飛凌提供
英飛凌台灣董事總經理陳志豪（左）與台灣守護者聯盟社會公益協會理事長余子廉（右）共同進行捐贈儀式，攜手透過科技力量實踐「愛在前線 守護看得見」。圖／英飛凌提供

為降低第一線救災的資訊落差，半導體大廠英飛凌科技再度攜手守護者聯盟，串聯消防單位與學界，啟動「愛在前線－守護看得見」公益專案，舉辦「英飛凌AI消防之眼捐贈暨智慧消防平台啟動儀式」，總統府副秘書長何志偉受邀蒞臨，見證產官學民間共同投入公共安全創新，YouTube頻道「融融歷險記」創作者融融亦以消防員家屬身分，分享第一線家屬對消防工作的心情與期待。

此次受贈單位包括屏東縣政府消防局、台東縣消防局、連江縣消防局及高雄市政府消防局特搜大隊，分別代表偏鄉、山區、離島、都會複合型災害與特殊搜救的場域及任務需求，參與應用測試與場域驗證。並由守護者聯盟串聯產官學單位，由內政部消防署提供場域及火場影像資料、國立陽明交通大學及國立高雄科技大學進行演算法開發、Edge AI系統整合及布署。

在火場中，火焰帶來的強烈光源與濃煙遮蔽，往往造成低能見度與視覺干擾；加上陌生混亂的現場環境及斷網的狀態，是第一線消防人員最常面對的挑戰。

此次「愛在前線－守護看得見」公益專案由英飛凌作為公益與技術資源的提供者，與守護者聯盟共同打造採用英飛凌專為邊緣AI應用開發的PSOCTM Edge微控制器、XENSIVTM毫米波雷達感測器以及AIROCTM藍牙/Wi-Fi無線通訊技術與外接鏡頭的AI火場感知模組，能在極端光源下提供影像抗干擾辨識，辨識火焰、煙霧以及人員存在，並借助電腦視覺測距提供火點及人員的距離訊息，讓消防人員及指揮單位可快速掌握現場資訊。

這是首款針對機動且快速變化的救災場域所開發的AI感知模組，能外掛於既有的消防車、消防機器人及無人機等救災載具，伴隨消防人員深入救災第一線。由於該模組採用完全地端運算，即使在火場斷網的情況下，系統仍然能夠照常運算並傳輸數據。

英飛凌台灣董事總經理陳志豪表示，半導體技術正在成為許多關鍵應用背後的重要賦能推手，從AI資料中心到汽車自動駕駛，皆能發揮其價值；而在消防安全領域，也看見科技協助第一線人員降低未知風險的可能。

此次英飛凌提供感測與運算的核心半導體技術，並將Edge AI影像辨識、電腦視覺測距與毫米波雷達感知整合於同一套開發架構中，期望讓科技能先一步進入人員難以接近的環境，協助偵查現場、取得關鍵資訊，為消防人員提供更多的線索與保障，同時，也透過人機協作，提升救災的效率。

守護者聯盟理事長余子廉感謝英飛凌持續關注並投入消防救災領域，這款以第一線機動需求為出發點的AI感知模組，具備精簡體積與優異的感測、運算與傳輸效能，可快速、大量佈建於既有的救災載具之上。透過邊緣AI在設備端即時整合、辨識並轉化現場資訊，讓機器從「看得見」走向「看得懂」，協助消防人員在分秒必爭的救災現場，更快掌握關鍵資訊，提升應變效率與救災安全。

英飛凌 消防人員 何志偉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國慶連假住宿安全不鬆懈 迴龍消防模擬汽旅火警強化救災應變

祥寶攜手鴻海推動智慧長照合作成果 讓AI走進第一線

詹文男x王景弘 打造低空經濟的數位基礎建設

漢翔黑翼 X 無人機首度亮相 副總統蕭美琴蒞臨展區了解無人機研發成果

相關新聞

華邦電重大工安意外！4人遭化骨水噴濺「多處灼傷」 公司回應了

記憶體大廠華邦電（2344）位於南科高雄園區內的路竹分公司，2日中午11時許發生重大工安意外，4名工人身體多處灼傷，對此，華邦電回應，已立即啟動應變機制，傷者也依程序送醫治療，事件原因尚在釐清中，將全力協助傷者治療並配合後續調查。

南亞科砸21億美元增資海外子公司 強化資金調度、降低匯率避險成本

記憶體大廠南亞科（2408）2日公告，100%持股子公司南亞科技國際有限公司董事會決議辦理21億美元現金增資，折合新台幣逾600億元。此次增資並非對外募資，而是由南亞科全數認購，主要目的為降低母公司外匯避險成本。

英飛凌捐贈AI消防之眼 攜手守護者聯盟提升消防人員安全及救災效率

為降低第一線救災的資訊落差，半導體大廠英飛凌科技再度攜手守護者聯盟，串聯消防單位與學界，啟動「愛在前線－守護看得見」公益專案，舉辦「英飛凌AI消防之眼捐贈暨智慧消防平台啟動儀式」，總統府副秘書長何志偉受邀蒞臨，見證產官學民間共同投入公共安全創新，YouTube頻道「融融歷險記」創作者融融亦以消防員家屬身分，分享第一線家屬對消防工作的心情與期待。

遠傳管33萬盞智慧路燈 總座井琪：從感知出發平台科技力織城市守護網

遠傳電信（4904）深耕智慧路燈及智慧杆，已經管理33萬盞智慧路燈，AI Vision部署數量更超過一萬隻。遠傳總經理井琪表示，從感知出發的平台科技力，織一張城市的守護網。

聯發科天璣9500驅動三星Galaxy Tab S12系列 推進AI平板體驗

聯發科今（2）日宣布，旗艦級行動平台天璣9500（Dimensity 9500）獲三星最新推出的Galaxy Tab S12 Ultra與Galaxy Tab S12+採用，為三星高階平板產品線帶來強大運算效能與裝置端智慧體驗。

光寶科88億投資高雄廠 收購電動車充電軟體商AmpUp

光寶科持續擴張版圖，今天公告董事會通過高雄分公司資本支出投資案，總金額新台幣88.5億元。另外光寶科也擬透過美國子公司收...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。