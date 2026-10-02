英飛凌捐贈AI消防之眼 攜手守護者聯盟提升消防人員安全及救災效率

為降低第一線救災的資訊落差，半導體大廠英飛凌科技再度攜手守護者聯盟，串聯消防單位與學界，啟動「愛在前線－守護看得見」公益專案，舉辦「英飛凌AI消防之眼捐贈暨智慧消防平台啟動儀式」，總統府副秘書長何志偉受邀蒞臨，見證產官學民間共同投入公共安全創新，YouTube頻道「融融歷險記」創作者融融亦以消防員家屬身分，分享第一線家屬對消防工作的心情與期待。

此次受贈單位包括屏東縣政府消防局、台東縣消防局、連江縣消防局及高雄市政府消防局特搜大隊，分別代表偏鄉、山區、離島、都會複合型災害與特殊搜救的場域及任務需求，參與應用測試與場域驗證。並由守護者聯盟串聯產官學單位，由內政部消防署提供場域及火場影像資料、國立陽明交通大學及國立高雄科技大學進行演算法開發、Edge AI系統整合及布署。

在火場中，火焰帶來的強烈光源與濃煙遮蔽，往往造成低能見度與視覺干擾；加上陌生混亂的現場環境及斷網的狀態，是第一線消防人員最常面對的挑戰。

此次「愛在前線－守護看得見」公益專案由英飛凌作為公益與技術資源的提供者，與守護者聯盟共同打造採用英飛凌專為邊緣AI應用開發的PSOCTM Edge微控制器、XENSIVTM毫米波雷達感測器以及AIROCTM藍牙/Wi-Fi無線通訊技術與外接鏡頭的AI火場感知模組，能在極端光源下提供影像抗干擾辨識，辨識火焰、煙霧以及人員存在，並借助電腦視覺測距提供火點及人員的距離訊息，讓消防人員及指揮單位可快速掌握現場資訊。

這是首款針對機動且快速變化的救災場域所開發的AI感知模組，能外掛於既有的消防車、消防機器人及無人機等救災載具，伴隨消防人員深入救災第一線。由於該模組採用完全地端運算，即使在火場斷網的情況下，系統仍然能夠照常運算並傳輸數據。

英飛凌台灣董事總經理陳志豪表示，半導體技術正在成為許多關鍵應用背後的重要賦能推手，從AI資料中心到汽車自動駕駛，皆能發揮其價值；而在消防安全領域，也看見科技協助第一線人員降低未知風險的可能。

此次英飛凌提供感測與運算的核心半導體技術，並將Edge AI影像辨識、電腦視覺測距與毫米波雷達感知整合於同一套開發架構中，期望讓科技能先一步進入人員難以接近的環境，協助偵查現場、取得關鍵資訊，為消防人員提供更多的線索與保障，同時，也透過人機協作，提升救災的效率。

守護者聯盟理事長余子廉感謝英飛凌持續關注並投入消防救災領域，這款以第一線機動需求為出發點的AI感知模組，具備精簡體積與優異的感測、運算與傳輸效能，可快速、大量佈建於既有的救災載具之上。透過邊緣AI在設備端即時整合、辨識並轉化現場資訊，讓機器從「看得見」走向「看得懂」，協助消防人員在分秒必爭的救災現場，更快掌握關鍵資訊，提升應變效率與救災安全。