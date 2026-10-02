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聯發科旗艦晶片再獲三星採用 天璣9500搭載於Galaxy Tab S12系列平板

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

IC設計大廠聯發科（2454）旗艦晶片再獲三星採用，2日宣布天璣9500搭載於三星新款Galaxy Tab S12 Ultra及Galaxy Tab S12+高階平板，結合裝置端AI、高效能運算與低功耗技術，強化辦公、創作及娛樂體驗，延續雙方在Galaxy Tab系列的合作，擴大旗艦平台應用版圖。

聯發科資深副總經理暨智能生活事業群總經理游人傑表示，聯發科與三星一同看見下世代高階技術的價值，透過強大效能與智慧體驗，開創更多平板應用潛能，天璣9500將最新旗艦效能、裝置端AI與低功耗技術帶進新機，打造流暢靈敏的使用體驗。

天璣9500採用台積電3奈米製程，搭配全大核CPU架構，整合AI運算、先進繪圖與節能技術，可支援高負載工作、Adobe Photoshop等創作軟體及多工處理，讓輕薄、無風扇設計的平板兼顧效能與行動使用需求。

AI功能方面，天璣9500內建NPU 990及生成式AI引擎2.0，支援從裝置端到雲端的智慧應用，透過Galaxy Tab S12系列各項功能，協助使用者創作、取得智慧輔助及管理日常工作。

遊戲與影音應用則搭載12核心旗艦GPU，支援硬體加速光線追蹤及Unreal Engine 5.5以上版本，提升畫面細節與沉浸感，並透過智慧電源管理，兼顧長時間使用的效能與功耗。

三星指出，透過與聯發科合作，結合旗艦效能及裝置端Galaxy AI，將拓展生產力、創作與娛樂應用。

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