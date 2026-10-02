遠傳管33萬盞智慧路燈 總座井琪：從感知出發平台科技力織城市守護網

遠傳電信（4904）深耕智慧路燈及智慧杆，已經管理33萬盞智慧路燈，AI Vision部署數量更超過一萬隻。遠傳總經理井琪表示，從感知出發的平台科技力，織一張城市的守護網。

井琪2日應邀參加台中市政府舉行「智慧台中・杆動未來 2026台中智慧杆論壇」，以「為台中，織一張城市的守護網」為題，發表專題演講，分享遠傳在智慧共杆的平台科技力以及深耕智慧城市提升治理效能的深厚實績。

井琪認為，智慧共杆是城市感知的節點，也是離市民最近的服務入口；遠傳以智慧共杆串聯交通、治安、環境、能源管理與市民服務，把各自建置的路燈與監視器看板，整合成單一平台讓城市具備感知、理解與即時回應的能力，讓市民更能安居。

遠傳在智慧城市推動累積十餘年的實績，井琪指出，已於全國管理高達33萬盞智慧路燈，維持97.7%的連線妥善率，AI Vision部署數量更超過一萬隻。

以松山文創園區為例，井琪分享，遠傳導入AR互動遊戲與導覽服務，累積達188萬人次使用，有效提升景點吸引力與遊客停留時間。

智慧杆的建置旨在從市民感受出發，井琪強調，「我們豎起的不是設備，是一座城市的守護，讓每一盞燈，為市民照亮更安好的生活」。

遠傳指出，智慧共杆以「遠傳大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）串接即時資訊，透過大數據分析關聯性、AI模型預測，協助市府團隊從被動處理問題，轉化為主動發現、預測及提前因應。

此外，遠傳表示，當智慧杆串聯至數位雙生平台（Digital Twin）後，即可整合多元資訊，成為4D視覺化管理決策平台，讓過往單一設備監測管理樣態，延伸至跨場域、跨系統及跨時間的多維分析管理，協助團隊資源調度、預判與決策。