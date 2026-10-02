聯發科天璣9500驅動三星Galaxy Tab S12系列 推進AI平板體驗

聯發科今（2）日宣布，旗艦級行動平台天璣9500（Dimensity 9500）獲三星最新推出的Galaxy Tab S12 Ultra與Galaxy Tab S12+採用，為三星高階平板產品線帶來強大運算效能與裝置端智慧體驗。

搭載聯發科天璣9500的三星Galaxy Tab S12系列，預計自10月7日起於主要零售通路上市。

聯發科與三星長期在Galaxy Tab系列展開合作，持續將旗艦技術導入三星高階平板產品。隨著人工智慧（AI）逐漸改變消費者工作、創作以及與裝置互動的方式，雙方也進一步將更多AI智慧功能帶進平板使用體驗。

聯發科公司資深副總經理暨智慧裝置事業群總經理游人傑（Jerry Yu）表示：「聯發科與三星對下一代高階科技所能帶來的體驗擁有共同願景，也就是透過強大效能與智慧化體驗，協助使用者充分發揮平板裝置的價值。」

他進一步指出，「天璣9500將聯發科最新的旗艦級效能、裝置端AI以及能源效率技術導入Galaxy Tab S12系列，為工作、創作、娛樂等不同應用提供快速、流暢的使用體驗。」

三星電子產品管理資深副總裁Drew Blackard表示，「合作一直是三星發展的核心，而我們與聯發科的合作，也持續拓展高階平板體驗的可能性。Galaxy Tab S12系列搭載天璣9500，結合旗艦級效能與裝置端Galaxy AI，為生產力、創作及娛樂開啟更多可能，同時打造能夠跟上現代使用者工作與生活方式的裝置。」

Galaxy Tab S12系列的核心為聯發科天璣9500。該平台採用台積電3奈米製程打造，整合全大核CPU（All Big Core CPU）架構、AI運算、先進繪圖以及高能源效率技術。

透過高度整合的運算平台，Galaxy Tab S12能夠為高負載工作、Adobe Photoshop等創作應用，以及多工處理提供快速且即時的運算效能，同時維持輕薄、無風扇設計。使用者因此可以在更大的平板螢幕上，流暢地切換生產力與娛樂應用。

在AI方面，天璣9500內建聯發科NPU 990神經網路處理器以及Generative AI Engine 2.0（生成式AI引擎2.0），可支援從邊緣端到雲端的AI運算能力，讓使用者透過Galaxy Tab S12系列的多項功能，進行AI內容創作、取得智慧助理服務，並提升日常工作與資訊管理效率。

在遊戲與娛樂方面，天璣9500搭載旗艦級12核心GPU（圖形處理器），支援硬體加速光線追蹤（Ray Tracing）以及Unreal Engine 5.5以上版本，可呈現更細緻且具沉浸感的視覺效果；同時透過智慧電源管理，在長時間使用過程中兼顧持續效能與續航表現。