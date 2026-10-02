快訊

日本麥當勞突停售10款漢堡！網傳台人曾吃「月見系列漢堡」猝逝 家屬求追查

科技業護身符庫存剩1個月！乖乖工會無限期罷工 要求董事長出面

聽新聞
0:00 / 0:00

應材與貝思半導體擴大策略合作 發展新一代封裝技術

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
應材與貝思半導體擴大策略合作，發展的新一代封裝技術。法新社
應材與貝思半導體擴大策略合作，發展的新一代封裝技術。法新社

美商應用材料公司與貝思半導體（BESI）宣布擴大雙方長期策略合作關係，此次合作延續雙方自2020年啟動的聯合開發計畫，並將協同創新的範疇，從混合鍵合進一步延伸至新的互連架構與應用，以支援半導體產業因應人工智慧（AI）發展所需的技術擴展藍圖。

隨著AI基礎設施加速建置，市場對更高密度、更高頻寬的晶片對晶片（chip-to-chip）及晶片對封裝（chip-to-package）互連技術需求日益提升，此次擴大合作旨在讓雙方共同客戶能更早取得協同優化的製程與封裝解決方案，涵蓋從晶圓級混合鍵合到面板級整合的完整先進封裝流程。

2020年，應材與貝思半導體於應材位在新加坡的先進封裝開發中心共同成立卓越中心，結合應材在蝕刻、平坦化、沉積、晶圓清洗、量測、檢測與微粒缺陷控制方面的製程專長，以及貝思半導體在裸晶放置、互連與封裝技術方面的優勢。這項合作促成Kinex的誕生，為業界首創的整合式裸晶對晶圓混合鍵合系統。

應材總裁暨執行長蓋瑞．迪克森（Gary Dickerson）表示：「貝思半導體自我們開始協同開發新一代混合鍵合解決方案以來，一直是值得信賴的合作夥伴。隨著貝思半導體加入EPIC中心，我們將進一步擴大雙方合作範圍，涵蓋客戶推動AI系統規模化發展所需的互連技術。透過雙方在應材EPIC中心展開相關合作，我們將能更早掌握技術藍圖的發展方向，並協同優化完整的封裝流程。」

貝思半導體執行長暨管理董事會主席Richard Blickman表示：「我們與應材於新加坡設立的卓越中心，一直以來都是貝思半導體發展混合鍵合技術藍圖的重要基礎。加入應材EPIC中心成為創新合作夥伴進一步深化了雙方既有的合作關係，讓我們能與領先的邏輯、記憶體及系統公司並肩合作，共同推進熱壓鍵合技術擴展、裸晶對面板整合，以及將定義新一代 AI 與光子系統的互連技術。」

貝思半導體工程師將與應材團隊在EPIC中心攜手合作，加速推動更廣泛互連與整合技術的聯合開發。雖然先進封裝過去被視為後段組裝流程的一環，但混合鍵合與面板級整合等技術，如今仰賴與前段晶圓製造相同的材料工程專業能力。

應用材料公司半導體產品事業群總裁帕布．若傑（Prabu Raja）博士表示：「先進封裝已不再只是後段組裝製程，而是一項材料工程挑戰，需要與前段晶圓製造同等級的精密度與潔淨度。在EPIC中心這類前段研發環境中，與貝思半導體工程師共同開發這些技術，使我們能將整體製程視為一套相互連結的完整流程，而非一連串獨立的步驟。這將促使雙方客戶更早取得協同優化的解決方案，並加速技術從開發到量產的進程。」

半導體 應材 晶片

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

大鵬科法說會／成立 AI 及先進技術中心 開拓更多應用場域與商機

記憶體業在台大投資…美光台中、銅鑼等廠區動起來 南亞科進駐屏東

黑手變晶圓後盾！中市756家特定工廠具科技供應鏈潛力　搶攻半導體、AI商機

【專家之眼】中美AI競合與台灣角色

相關新聞

華邦電重大工安意外！4人遭化骨水噴濺「多處灼傷」 公司回應了

記憶體大廠華邦電（2344）位於南科高雄園區內的路竹分公司，2日中午11時許發生重大工安意外，4名工人身體多處灼傷，對此，華邦電回應，已立即啟動應變機制，傷者也依程序送醫治療，事件原因尚在釐清中，將全力協助傷者治療並配合後續調查。

南亞科砸21億美元增資海外子公司 強化資金調度、降低匯率避險成本

記憶體大廠南亞科（2408）2日公告，100%持股子公司南亞科技國際有限公司董事會決議辦理21億美元現金增資，折合新台幣逾600億元。此次增資並非對外募資，而是由南亞科全數認購，主要目的為降低母公司外匯避險成本。

聯發科旗艦晶片再獲三星採用 天璣9500搭載於 Galaxy Tab S12系列平板

IC設計大廠聯發科（2454）旗艦晶片再獲三星採用，2日宣布天璣9500搭載於三星新款Galaxy Tab S12 Ultra及Galaxy Tab S12+高階平板，結合裝置端AI、高效能運算與低功耗技術，強化辦公、創作及娛樂體驗，延續雙方在Galaxy Tab系列的合作，擴大旗艦平台應用版圖。

遠傳管33萬盞智慧路燈 總座井琪：從感知出發平台科技力織城市守護網

遠傳電信（4904）深耕智慧路燈及智慧杆，已經管理33萬盞智慧路燈，AI Vision部署數量更超過一萬隻。遠傳總經理井琪表示，從感知出發的平台科技力，織一張城市的守護網。

聯發科天璣9500驅動三星Galaxy Tab S12系列 推進AI平板體驗

聯發科今（2）日宣布，旗艦級行動平台天璣9500（Dimensity 9500）獲三星最新推出的Galaxy Tab S12 Ultra與Galaxy Tab S12+採用，為三星高階平板產品線帶來強大運算效能與裝置端智慧體驗。

光寶科88億投資高雄廠 收購電動車充電軟體商AmpUp

光寶科持續擴張版圖，今天公告董事會通過高雄分公司資本支出投資案，總金額新台幣88.5億元。另外光寶科也擬透過美國子公司收...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。