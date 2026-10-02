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祥寶攜手鴻海推動智慧長照合作成果 讓AI走進第一線

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海科技集團B事業群暨數位健康總經理姜志雄（左）與祥寶尊榮長照集團董事長林哲弘。圖／祥寶提供
鴻海科技集團B事業群暨數位健康總經理姜志雄（左）與祥寶尊榮長照集團董事長林哲弘。圖／祥寶提供

第七屆台北國際照顧博覽會盛大開幕，祥寶尊榮長照集團以「從一份孝心，到智慧醫養新時代」為主題，回顧40年來長照服務發展歷程，並展現智慧照護與醫養整合的最新成果。副總統蕭美琴也親臨現場，見證祥寶攜手鴻海（2317）推動的智慧長照合作成果，讓AI從技術走進長照第一線，透過真實場域驗證，引領產業從Legacy Long Care 邁向 AI-Native Long Care 的新型照護模式。

面對超高齡社會帶來的長照需求與照護人力挑戰，雙方以智慧穿戴、AI運算、端雲整合與使用者體驗設計為基礎，於桃園寶之林、太原祥寶及怡德日照中心三大真實照護場域展開實證。合作重點不只是將智慧設備導入機構，而是從日常照護流程出發，持續觀察長者、照護人員與系統平台在不同情境下的使用需求，驗證健康數據如何真正融入照護流程，並逐步建立以數據、AI與人機協作為基礎的智慧長照模式。

這項合作的重點是驗證科技能否融入真實照護流程，而非單純導入智慧設備。雙方透過三處場域的實務觀察，持續了解長者、照護人員與系統平台在不同情境下的使用需求，並檢視健康數據如何與照護流程串聯，作為個人化健康管理與照護決策的參考。

智慧科技為長照生態帶來了雙向的升級與轉變，在長者端，智慧穿戴使健康管理從以照護人員監測為主，逐步增加長者自主參與。透過日常健康數據的持續蒐集，長者能更直觀地了解自身健康狀況，部分長者也會主動查看心率、血氧等資訊，逐漸建立對智慧科技的使用習慣。這樣的轉變，讓科技不只是「監測長者」的工具，更成為協助長者參與自身健康管理的媒介，讓長者從「被照顧」進一步走向「參與照護」。

對照護端而言，智慧科技則不只是增加一套設備，而是與既有照護流程整合。透過個人化監測設定、異常資訊上報及數據整合，協助照護人員更有效掌握長者狀況，讓有限的照護人力能將更多時間投入真正需要「人」的照顧與陪伴。因此，祥寶所探索的並非以 AI 取代照護，而是透過 AI 支援照護人員的工作，建立「Human + AI」的人機協作模式。

雙方合作也展現智慧長照從「單一產品」走向「完整解決方案」的發展路徑。此次祥寶40周年慶典暨開幕活動現場，將展示雙方於真實長照場域導入的智慧照護成果，包括 CoDoctor Pro、CoDoctor Home、CoDoctor Watch 及 Nurabot 護理協作機器人等，呈現智慧照護從產品、軟硬體整合、端雲平台、使用者體驗，到真實場域驗證與創新擴散的完整歷程。

透過場域實證，雙方持續從實際使用情境中檢視不同產品與解決方案在照護流程中的應用，並將累積的使用經驗轉化為後續產品與服務優化的依據，逐步驗證跨場域應用的可行性，探索可複製、可擴散的智慧長照模式。

除智慧科技展示外，現場也將呈現照護用品在提升長者生活品質上的關鍵角色。壹吉棒股份有限公司自日本進口的成人紙尿褲與尿片，強調輕薄透氣、柔軟貼膚、快速吸收、乾爽鎖水、立體防漏與貼合易穿脫等特色，兼顧長時間使用的舒適性與照護便利性，減少因悶熱與滲漏帶來的不適。

市場策略上，壹吉棒以依失禁程度及活動能力精準選品為核心，結合長照機構試用、第一線照護人員產品教育、專業通路合作及居家照護市場推廣，建立由機構場域示範到家庭使用的雙軌模式，以日本品質與情境化產品組合提升品牌差異化及長期合作價值。

祥寶尊榮長照集團董事長林哲弘表示：「真正的 AI-Native Long Care，並不是把AI放進長照，而是重新思考長照如何運作。」他指出，AI 原生長照將從依賴人力、定時量測與被動處理的模式，逐步轉向持續感知、數據輔助、個人化照護與人機協作。未來，祥寶將持續與鴻海深化合作，在更多元的長照場域累積實證經驗，推動智慧科技由單一產品走向平台解決方案，並進一步驗證跨場域應用的可行性。

祥寶攜手鴻海，讓AI走進長照第一線。圖／祥寶提供
祥寶攜手鴻海，讓AI走進長照第一線。圖／祥寶提供

長照 鴻海 蕭美琴 超高齡社會

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