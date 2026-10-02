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光寶科88億投資高雄廠 收購電動車充電軟體商AmpUp

中央社／ 台北2日電
光寶科總經理邱森彬，記者籃珮禎／攝影
光寶科總經理邱森彬，記者籃珮禎／攝影

光寶科持續擴張版圖，今天公告董事會通過高雄分公司資本支出投資案，總金額新台幣88.5億元。另外光寶科也擬透過美國子公司收購電動車充電管理軟體服務商AmpUp，補足能源管理軟體能力。

光寶科今天公告，為因應營收成長，擬擴增高雄分公司產能規劃，辦理生產設備購置及廠房機電工程等資本支出，金額88.5億元。

光寶科7月底法說會就預告，看好AI動能，上調今年資本支出，從原本的130億元大幅上修至180億元，相較去年的70億元，足足成長1.5倍。

光寶科總經理邱森彬表示，今年資本支出特別高，主要是因應AI資料中心的趨勢發展，光寶科積極投入開發大電力電源產品，包括研發、生產，需要很多新的設備投資。其次光寶科也將投入廠房擴建，以符合公司未來5年成長需要，這將有助提升光寶科後續業務接單的能力。180億元資本支出內，大約3成將投入土地廠房擴建，7成投入研發及生產設備。

光寶科今天也公告，透過全資的美國子公司LeotekElectronics U.S.A.，及孫公司Leotek Charging，採反三角合併方式，收購從事電動車充電管理軟體服務的AmpUp公司，希望藉此補足能源管理軟體能力，推動軟硬體整合布局。

光寶科說明，AmpUp主要從事電動車充電管理軟體服務；Leotek為光寶科全資子公司，主要從事照明與交通基礎設施產品研發、製造及銷售；LeotekCharging則是Leotek的子公司，為本合併案特殊目的公司。

光寶科指出，併購案預估2026年底完成，合併案完成後，AmpUp為存續公司，Leotek Charging為消滅公司，AmpUp於合併基準日將成為Leotek 100%持股的子公司。

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