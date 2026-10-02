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AI掀一人創業時代 陳來助：企業未來對手可能是「路人＋AI」

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
台灣鈣鈦礦科技董事長陳來助2日表示，AI正快速改寫產業競爭規則，企業真正的轉型不能只靠導入工具，而須同步推動組織與商業模式轉型。記者嚴雅芳／攝影
台灣鈣鈦礦科技董事長陳來助2日表示，AI正快速改寫產業競爭規則，企業真正的轉型不能只靠導入工具，而須同步推動組織與商業模式轉型。記者嚴雅芳／攝影

台灣鈣鈦礦科技董事長陳來助指出，AI正快速降低產業進入門檻，企業未來面對的競爭者可能不再只是既有同業，甚至可能是過去從未想過的「路人＋AI」。企業若仍停留在研究如何下Prompt（提示詞）、替員工購買AI工具，已不足以因應新一波競爭，真正的轉型必須從組織、流程到商業模式全面進化。

陳來助2日以「AI賦能｜從凡人到超人的企業全面進化」為題發表演講。他表示，AI正在造成產業成本與效率的「斷崖式」差距，以AI短劇為例，過去大陸古裝片特效每秒成本約3,000元人民幣，透過AI生成可降至約3元，製作時間也大幅縮短，形成破壞性創新。

他指出，AI降低生產成本與專業門檻後，「一人創業」時代正在來臨，企業真正需要警覺的，是競爭者可能從產業外突然出現。他直言，「未來打敗你的，不是同業，甚至不是鄰居，而是路人加AI」，從未想過的人可能運用AI進入既有產業，創造全新的商業模式。

陳來助表示，企業面對AI的第一個反應往往是購買工具，提供員工更好的模型與設備，但若沒有同步改變組織，效果有限。就像所有員工都會上網，不代表企業就是網路公司；同樣地，所有員工都會使用AI，也不代表企業已成為AI公司。

他進一步提出「組織AI化」及「AI組織化」兩條路徑。前者是將AI導入既有流程、決策與知識庫，甚至重新檢視及改寫SOP；後者則是將多個AI Agent視為團隊，建立角色、權限、交接、驗收及問責機制。企業可循普及化、流程化、制度化及系統化逐步推進，讓員工、部門乃至總部全面提升AI能力。

陳來助指出，AI也正改變流通業與消費者之間的關係。過去顧客主動搜尋商品，未來可能只需告訴AI「我要辦20人的下午茶、預算6,000元、明天下午送達」，由AI理解需求並尋找解決方案。當消費者購物起點逐漸從搜尋引擎轉向「問AI」，企業不能再只關注SEO（搜尋引擎最佳化）排名，而須重新思考如何被AI找到、理解及推薦。

他表示，企業轉型還須進一步結合AI、BI與CI，其中AI著重人工智慧與組織能力，BI著重商業智慧及經營決策，CI則延伸至減碳與企業未來競爭力。他強調，三者不是分屬不同部門的工作，而是企業未來十年的轉型路徑。

陳來助認為，真正的轉型不是買一套系統，而是讓員工能力升級；「有了AI，不是少一個人，而是讓每一個人更有價值」，減碳也不應只是增加成本，而應轉化為企業資產。對經營數十年甚至百年的企業而言，真正需要跨越的不是距離，而是能否把過去累積的經驗，轉化為下一個時代的能力。

創業 鈣鈦礦 AI

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