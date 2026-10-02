映泰轉投資元澄布局CPO計畫喊卡 純財務投資成果豐

主機板廠映泰（2399）今年原透過轉投資元澄半導體合作布局共同封裝光學（CPO），不過，雙方評估一季度後，鑑於光跟電領域技術層次不同，確定雙方將不會有進一步技術合作，映泰未來將更專注Client及Edge AI領域，元澄將列純財務投資。

映泰今年聚焦邊緣運算業務，轉投資元澄半導體專攻光通訊領域，已於6月登錄興櫃，另轉投資持有先發電光9.95%，映泰原計畫專攻邊緣AI，在雲端AI領域則透過轉投資元澄合作，完整AI產業鏈布局，當時市場預期雙方將合作CPO業務。

不過，雖沒有業務面合作，但映泰透過持有元澄股票，在元澄登錄興櫃半年後，依照法規要求，將隨其成交量多寡，決定是以公允價值列財報，還是以長投認列，若以公允價值（看市價）計算，則財報業外仍有數億元潛在利益可認列，目前持股成本55元。

映泰2日表示，對元澄已為純粹財務投資，沒有介入其營運經營，過去雖元澄表達過希望映泰協助製造的意願，由映泰製造CPO模組，但內部評估2原因而作罷。

首先是，雙方技術領域差距過大，「光」與「電」是完全不同的技術領域，映泰內部缺乏光學領域的專業人才，短期內也難以招聘而跨入，其次，替人製造 CPO 模組屬於純粹的「代工（OEM/EMS）」模式，與映泰當前的策略是專注於 Client 端與 Edge（邊緣運算/邊緣 AI）產品，掌握自主設計路線不同。

今年初元澄增資引進策略性股東時，映泰就沒有參與新一輪投資，故股權比例遭稀釋，公司表示元澄已經登錄興櫃，未來上市櫃再加碼認購可能性低，未來會視股價是否到達目標價，再評估是否處分實現獲利。

映泰今年受DRAM價格上漲影響，主機板業務下滑，公司表示未來主機板業務再跌有限，營收占比預估就在3成左右，另外工業電腦跟顯示卡營收各占2成，今年工業電腦營收約3.6億元左右，比去年2億元大幅成長80%，2027年預估也有持續成長機會，主要應用領域包括智慧城市、智慧零售、智慧製造。