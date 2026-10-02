快訊

日本麥當勞突停售10款漢堡！網傳台人曾吃「月見系列漢堡」猝逝 家屬求追查

科技業護身符庫存剩1個月！乖乖工會無限期罷工 要求董事長出面

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣國防科技黑客松 聚焦無人機、韌性通訊等4面向

中央社／ 台北2日電

台灣國防科技黑客松（TDTH 2026）今天在台灣大學登場，串聯歐洲國防科技創新社群，聚焦無人機韌性通訊、GNSS拒止導航及邊緣人工智慧（Edge AI）等領域。

台大無人載具研發設計中心主任李綱表示，盼透過黑客松、技術驗證及人才交流，促進台灣與國際國防科技生態系長期合作。

TDTH 2026由歐洲國防科技創新社群（EDTH）、台大無人載具研發設計中心及國防安全研究院共同主辦。本屆為EDTH國際國防科技黑客松首度在台舉辦，活動集結軟體、AI、資安、通訊、無人載具、研究與跨領域人才，共有約70名參賽者挑戰，針對台灣安全、防衛韌性與國防科技的實際需求，打造可操作、可展示並持續驗證的技術原型。

李綱致詞時表示，過去國防科技從需求定義、規格制定、研發、測試、採購到部署，往往需要漫長時間，如何縮短需求、原型製作、驗證及應用之間的距離，已成為重要課題。

他以美國國防創新單位（DIU）為例指出，透過商業解決方案開放招標（CSO）等機制，原型合約最快可在約60至90天內完成。因此未來國防科技競爭不僅在於技術先進程度，更在於能否加速將實驗室及新創企業的技術導入實際應用。

李綱表示，TDTH不只是一場競賽，也希望建立台灣與國際國防科技生態系的長期交流管道，透過黑客松、技術驗證、人才交流及後續產業合作，讓台灣工程師、新創企業及學生參與全球國防與韌性科技創新。

中科院副院長程一誠表示，歐洲EDTH活動吸引許多年輕工程師，帶著無人機零組件及程式碼，與實際使用者合作開發，TDTH也將延續這項精神。此次活動包括3項重點，首先由軍方、海巡、緊急應變單位及關鍵基礎設施營運者提出真實需求；其次，獲獎不是終點，具潛力團隊應獲得專案支持及明確的實際部署路徑；第三則是重視軍民兩用技術，讓研發成果也能應用於災害防救及安全韌性。

程一誠指出，國防科技不只是武器，工程師撰寫的程式、設計的電路及建構的系統，都有機會在危急時刻拯救生命。他期許參賽者勇於創新、快速開發、誠實測試，將構想轉化為原型，再從原型發展為產品及實際能力。

外交部無人機外交小組執行長江振瑋表示，台灣無人機產業具備3大優勢，包括製造能力、ICT零組件供應鏈及非紅供應鏈。外交部推動無人機外交，盼結合台灣產業優勢，拓展國際合作與市場。

江振瑋表示，從烏克蘭及中東戰場經驗可見，無人機技術須快速迭代更新，也須具備系統性思維。黑客松能協助解決實際問題、測試新構想並提出創新解方，期盼透過活動促進技術發展及產業落地。

GNSS拒止導航是指在全球導航衛星系統（GNSS）訊號遭干擾時，載具仍能透過慣性導航或其他感測技術，判斷自身位置及行進路徑。

黑客松 韌性 無人機 台灣 人工智慧

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

Shield AI 三面向擴大在台採購與發展 自有無人機與軟體進軍台灣

漢翔黑翼 X 無人機首度亮相 副總統蕭美琴蒞臨展區了解無人機研發成果

助攻無人機　中華電：建構低空數位基礎設施

AI×ICT 進軍智慧醫療 經濟部攜手資策會串起「需求到市場」全通路

相關新聞

華邦電重大工安意外！4人遭化骨水噴濺「多處灼傷」 公司回應了

記憶體大廠華邦電（2344）位於南科高雄園區內的路竹分公司，2日中午11時許發生重大工安意外，4名工人身體多處灼傷，對此，華邦電回應，已立即啟動應變機制，傷者也依程序送醫治療，事件原因尚在釐清中，將全力協助傷者治療並配合後續調查。

南亞科砸21億美元增資海外子公司 強化資金調度、降低匯率避險成本

記憶體大廠南亞科（2408）2日公告，100%持股子公司南亞科技國際有限公司董事會決議辦理21億美元現金增資，折合新台幣逾600億元。此次增資並非對外募資，而是由南亞科全數認購，主要目的為降低母公司外匯避險成本。

遠傳管33萬盞智慧路燈 總座井琪：從感知出發平台科技力織城市守護網

遠傳電信（4904）深耕智慧路燈及智慧杆，已經管理33萬盞智慧路燈，AI Vision部署數量更超過一萬隻。遠傳總經理井琪表示，從感知出發的平台科技力，織一張城市的守護網。

聯發科天璣9500驅動三星Galaxy Tab S12系列 推進AI平板體驗

聯發科今（2）日宣布，旗艦級行動平台天璣9500（Dimensity 9500）獲三星最新推出的Galaxy Tab S12 Ultra與Galaxy Tab S12+採用，為三星高階平板產品線帶來強大運算效能與裝置端智慧體驗。

光寶科88億投資高雄廠 收購電動車充電軟體商AmpUp

光寶科持續擴張版圖，今天公告董事會通過高雄分公司資本支出投資案，總金額新台幣88.5億元。另外光寶科也擬透過美國子公司收...

祥寶攜手鴻海推動智慧長照合作成果 讓AI走進第一線

第七屆台北國際照顧博覽會盛大開幕，祥寶尊榮長照集團以「從一份孝心，到智慧醫養新時代」為主題，回顧40年來長照服務發展歷程，並展現智慧照護與醫養整合的最新成果。副總統蕭美琴也親臨現場，見證祥寶攜手鴻海（2317）推動的智慧長照合作成果，讓AI從技術走進長照第一線，透過真實場域驗證，引領產業從Legacy Long Care 邁向 AI-Native Long Care 的新型照護模式。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。