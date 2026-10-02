台灣國防科技黑客松 聚焦無人機、韌性通訊等4面向

台灣國防科技黑客松（TDTH 2026）今天在台灣大學登場，串聯歐洲國防科技創新社群，聚焦無人機、韌性通訊、GNSS拒止導航及邊緣人工智慧（Edge AI）等領域。

台大無人載具研發設計中心主任李綱表示，盼透過黑客松、技術驗證及人才交流，促進台灣與國際國防科技生態系長期合作。

TDTH 2026由歐洲國防科技創新社群（EDTH）、台大無人載具研發設計中心及國防安全研究院共同主辦。本屆為EDTH國際國防科技黑客松首度在台舉辦，活動集結軟體、AI、資安、通訊、無人載具、研究與跨領域人才，共有約70名參賽者挑戰，針對台灣安全、防衛韌性與國防科技的實際需求，打造可操作、可展示並持續驗證的技術原型。

李綱致詞時表示，過去國防科技從需求定義、規格制定、研發、測試、採購到部署，往往需要漫長時間，如何縮短需求、原型製作、驗證及應用之間的距離，已成為重要課題。

他以美國國防創新單位（DIU）為例指出，透過商業解決方案開放招標（CSO）等機制，原型合約最快可在約60至90天內完成。因此未來國防科技競爭不僅在於技術先進程度，更在於能否加速將實驗室及新創企業的技術導入實際應用。

李綱表示，TDTH不只是一場競賽，也希望建立台灣與國際國防科技生態系的長期交流管道，透過黑客松、技術驗證、人才交流及後續產業合作，讓台灣工程師、新創企業及學生參與全球國防與韌性科技創新。

中科院副院長程一誠表示，歐洲EDTH活動吸引許多年輕工程師，帶著無人機零組件及程式碼，與實際使用者合作開發，TDTH也將延續這項精神。此次活動包括3項重點，首先由軍方、海巡、緊急應變單位及關鍵基礎設施營運者提出真實需求；其次，獲獎不是終點，具潛力團隊應獲得專案支持及明確的實際部署路徑；第三則是重視軍民兩用技術，讓研發成果也能應用於災害防救及安全韌性。

程一誠指出，國防科技不只是武器，工程師撰寫的程式、設計的電路及建構的系統，都有機會在危急時刻拯救生命。他期許參賽者勇於創新、快速開發、誠實測試，將構想轉化為原型，再從原型發展為產品及實際能力。

外交部無人機外交小組執行長江振瑋表示，台灣無人機產業具備3大優勢，包括製造能力、ICT零組件供應鏈及非紅供應鏈。外交部推動無人機外交，盼結合台灣產業優勢，拓展國際合作與市場。

江振瑋表示，從烏克蘭及中東戰場經驗可見，無人機技術須快速迭代更新，也須具備系統性思維。黑客松能協助解決實際問題、測試新構想並提出創新解方，期盼透過活動促進技術發展及產業落地。

GNSS拒止導航是指在全球導航衛星系統（GNSS）訊號遭干擾時，載具仍能透過慣性導航或其他感測技術，判斷自身位置及行進路徑。