華邦電重大工安意外！4人遭化骨水噴濺「多處灼傷」 公司回應了

記憶體大廠華邦電（2344）位於南科高雄園區內的路竹分公司，2日中午11時許發生重大工安意外，4名工人身體多處灼傷，對此，華邦電回應，已立即啟動應變機制，傷者也依程序送醫治療，事件原因尚在釐清中，將全力協助傷者治療並配合後續調查。

據了解，華邦電的外包商人員在廠區內進行化學管路施工時，不慎遭到俗稱「化骨水」的氫氟酸與硝酸混合化學廢液噴濺，造成4名工人身體多處灼傷，分別緊急送往義大醫院及高雄榮總搶救。

4名傷者在現場接受初步處置後，由救護人員協助送醫進一步檢查與治療，當時均保持清醒，暫無生命危險，至於實際傷勢程度及後續治療情況，仍待醫療院所進一步評估。

事故發生後，高雄市勞工檢查相關單位已介入調查，將釐清事故發生的確切原因，以及當時外包廠商施工程序、危害性化學物質管理、現場安全防護措施及相關作業是否符合規定。