通寶半導體通過私募案 引進策略夥伴、搶攻Edge AI與PQC龐大商機

高階影像及精密動件控制晶片領導廠商通寶半導體（7913）2日宣布，已於股東臨時會順利通過辦理私募普通股案。本次私募資金將全數用於充實營運資金，引進具備產業資源的長期策略性投資人，期盼發揮資本與產業綜效，加速在Physical AI、Edge AI及後量子資安（PQC）晶片領域的研發與全球市場拓展。

為精準卡位全球資安與AI升級關鍵期，通寶半導體選擇以具備時效性且股份有三年閉鎖期的「私募」方式引進策略夥伴，此舉不僅能深化產業鏈長期價值，更能同步導入關鍵技術、通路與產業資源，強攻全球高階終端市場。

針對外界關注的定價與流程，通寶半導體表示，本次私募定價將嚴格遵循法令規定辦理，並於正式簽署認股協議後依法公告。

公司目前營運財務健全，本次引進策略資本旨在為中長期前瞻技術研發及市場擴展，展現經營團隊對長期成長的堅定信心。

通寶半導體上月於SEMICON Taiwan 2026盛大參展，展出包括機器人小腦控制器、無人機雙階段晶片方案（QB77XX/QB88XX），以及通過美國國家標準暨技術研究院（NIST）最高等級認證之 PQC 後量子資安晶片。現場吸引眾多機構法人與產業夥伴深度交流，更獲得知名科技專家率團參訪，引發市場高度矚目。

隨著8月單月營收年增高達579%、達新台幣6,224 萬元以及9月展出成果亮眼，通寶半導體極具前瞻性的Edge AI控制與資安晶片已獲得國際客戶與市場的高度關注及肯定。

通寶半導體當前整體營運與技術研發推進順暢，並持續依既定規劃充實營運能量。公司將依既定時程於今年第4季正式送件申請上市，大步朝向國際級影像動件控制與資安晶片大廠邁進。