南亞科砸21億美元增資海外子公司 強化資金調度、降低匯率避險成本

記憶體大廠南亞科（2408）2日公告，100%持股子公司南亞科技國際有限公司董事會決議辦理21億美元現金增資，折合新台幣逾600億元。此次增資並非對外募資，而是由南亞科全數認購，主要目的為降低母公司外匯避險成本。

南亞科技國際此次預計發行2,100股，每股面額及發行價格均為100萬美元，原股東認購比例為100%，新股權利義務與原有股份相同，未涉及員工認購或公開銷售。

南亞科已於今年8月5日由董事會通過增資南亞科技國際21億美元，資金來源為自有資金；此次則由子公司董事會正式決議現增，延續先前規劃。

從公告內容來看，這筆逾600億元的資金移轉，重點在於集團內部資金配置及匯率風險管理，並非直接對外籌措擴產資金。

南亞科先前已曾於7月對南亞科技國際增資10億美元，同樣以降低母公司外匯避險成本為目的；加上此次21億美元增資，顯示公司正持續調整海外資金部位，以因應美元資產與營運收支所衍生的匯率波動。