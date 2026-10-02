AI商機催出擴廠潮 科技業拚速度選址鎖定「黃金20法則」

信義全球資產公司今天發布新聞稿指出，AI時代科技業擴廠邏輯正在改變，企業不再只問哪裡有地，更在意距離多近、多久能投產，因而衍生「黃金20」法則，以原廠區約20分鐘車程範圍內的區域最受青睞。

AI商機大爆發，高科技業者積極擴廠，搶進產能布局。據信義全球資產公司調查，日月光為今年購廠大戶，已在桃園、苗栗、南投、台南、高雄八度買廠，投入金額達新台幣482億元；大立光則集中火力在台中七度購廠，其中2座位於精密機械科技創新園區、5座位於台中產業園區，總計今年已砸下約81億元、取得逾1.8萬坪廠房空間。

信義全球資產公司總經理林三智指出，今年工業地產市場買方結構高度集中在先進封裝、伺服器、光通訊等AI及相關供應鏈廠商，且近期科技大廠擴廠多以既有廠區為核心，向周邊尋找合適的廠房或土地，尤其以原廠區約20分鐘車程範圍內的區域最受企業關注，逐漸形成「黃金20」的擴廠選址概念，注重提高擴產效率及降低營運風險。

林三智分析，「黃金20」背後除了鄰近既有供應鏈及營運體系，更重要的是「快」。現階段企業擴廠拚的是產能建置速度，若能取得鄰近原廠區、且具備立即生產條件的廠房，就可直接延續既有廠區的供應鏈及營運體系，降低重新建置的時間與廠區整合成本，讓新廠快速投入運作，轉化為實際產能，掌握擴產時效。

林三智表示，實際服務過程中觀察到許多企業已手握訂單，進場急尋符合擴產需求的廠房，甚至有企業客戶從確認需求到決定購廠，僅花費1週，顯示企業對取得產能的時效性要求大幅提高。

此外，企業購廠動機除了補足既有產能缺口，也是著眼下一階段新技術發展，提前布局未來產能所需空間。林三智指出，在優質廠房供給有限的情況下，企業不惜砸重金連續購廠，積極掌握即戰力廠房資源，避免未來廠房取得不易而影響擴產進度，換言之，誰搶先取得合適廠房，誰就能掌握擴產量能，搶占市場先機。