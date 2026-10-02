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Shield AI 三面向擴大在台採購與發展 自有無人機與軟體進軍台灣

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
Shield AI旗下V-BAT無人機已與海巡署合作。記者彭慧明／攝影
Shield AI旗下V-BAT無人機已與海巡署合作。記者彭慧明／攝影

美國國防自主與人工智慧科技獨角獸Shield AI 2日舉辦媒體交流會，共同創辦人暨總裁曾國光（Brandon Tseng）宣布，積極深化與台灣的戰略夥伴關係，包括「擴大在地採購」、「加速人才招募」與「深化業務技術合作」三大項目，也將全力支持台灣發展在地無人機產業與強化不對稱作戰能力。

Shield AI成立於2015年，目前估值已達130億美元、全球擁有超過2,000名員工。共同創辦人曾國光曾是美國海豹部隊軍官出身，投身國防科技領域，強調嚇阻區域衝突、保護平民與軍方人員是 Shield AI 的核心使命，看好台灣也是實踐相關國防技術關鍵的據點。

Shield AI 在台灣的主要合作對象包含中山科學研究院、漢翔航空工業（AIDC）以及雷虎科技。業務涵蓋了自主軟體平台整合、在地後勤維修以及海空無人載具的聯合測試。曾國光表示，看好台灣非紅供應鏈生產能力，今年將積極擴大在台採購自有旗艦級垂直起降（VTOL）長程戰術偵察無人機V-BAT的零組件，目前V-BAT的硬體零組件與材料中約16%來自台灣供應商（主要涵蓋PCBA 及各類電子零組件），未來要將此比例提升至 25%。

為支持在地化營運與長期技術深耕，Shield AI也宣布擴編在台組織。去年在台員工只有一人，一年內已擴展至11人；預計在未來9至12個月內將擴編至20 人，中長期（未來 3 至 5 年內）更計畫在台灣招募數百名員工，大多數都將晉用台灣在地人才。

目前 Shield核心產品為AI飛行員與任務自主軟體Hivemind，可在沒有GPS、通訊訊號被干擾或無法與後方聯繫的極端環境下，具備獨立感知、決策與執行任務的能力，與本土無人機業者和中科院等單位展開業務與技術合作，包括與中科院密切合作，協助自主系統開發AI Pilot，滿足台灣建立「主權 AI（Sovereign AI）」之自主防衛需求；持續推動與雷虎科技等無人機廠商的軟體合作，加速台灣本土無人機規模化量產。

Shield AI也計畫進軍台灣軍用市場，曾國光指出，VBAT偵察無人機具備成熟的抗干擾與高航程優勢，目前已與海巡署展開合作進行海岸巡防，漢翔協助專案管理、後勤與維修；未來將積極爭取投入公開招標競，和國防部推動更多無人機計畫。他表示，Shield AI 正研發大型垂直起降無人戰機 XBAT，期待未來在機體結構、自主飛行軟體等領域，與漢翔及台灣國防單位展開更深度的長期合作。

Shield AI創辦人暨總裁曾國光。記者彭慧明／攝影
Shield AI創辦人暨總裁曾國光。記者彭慧明／攝影

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