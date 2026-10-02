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漢翔黑翼 X 無人機首度亮相 副總統蕭美琴蒞臨展區了解無人機研發成果

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
副總統蕭美琴參觀漢翔展位，漢翔董事長曹進平說明公司在無人機及智慧防衛領域的最新發展。漢翔／提供
副總統蕭美琴參觀漢翔展位，漢翔董事長曹進平說明公司在無人機及智慧防衛領域的最新發展。漢翔／提供

「2026台中AI應用暨智慧製造展」在台中國際會展中心舉行，漢翔（2634）公司以無人機科技及智慧應用為主軸，展出兩款無人機及兩套系統，呈現自主研發與國際合作的成果。副總統蕭美琴2日特別參觀漢翔展位，由漢翔董事長曹進平接待，說明公司在無人機及智慧防衛領域的最新發展。

曹進平表示，公司將持續深化自主研發、國際技術合作與智慧製造能力，並以航空工程及製造經驗協助國內業者提升產製能量，全力支持國防自主與台灣無人機產業發展。

今年漢翔頻繁搭載該系統進行實飛驗證，更在頗具挑戰的總統盃競賽場域中多次飛行並成功返航，展現系統具備穩定重現性。未來可望整合至不同機型，拓展至國防、公共安全及災害搜救等場域。

漢翔此次參展，分別展出國內自主研發的「黑翼X無人機」原型機、「無人機反制系統」，以及「AIxVNAV無人機視覺導航定位系統」等吸睛先進產品，呈現AI技術及無GPS下的導航應用。

「黑翼X」是漢翔自主研發的固定翼戰術無人機，定位為高機動性巡飛打擊機種，具備100公里精準攻擊能量，可針對地面、海上動態目標執行搜索、識別、定位與攻擊。透過彈射起飛，能夠因應不同場地條件，快速完成部署。

機上整合AI輔助判識及自主飛行技術，並可透過地面站規劃航線、掌握飛行狀態與即時影像。目前已完成原型機及多項系統整合，正持續進行飛行測試與性能優化，漢翔預計「黑翼X」明年即可貢獻營收。

另外，「無人機反制系統」整合了主動雷達、頻率偵測、光學與紅外線偵測模組(EO/IR)、干擾器與指管系統，具備偵測、識別、目獲及反制能力。當發現可疑無人機時，可迅速獲知機種、高度、速度、飛手位置等完整資訊，依威脅情境採取軟殺干擾驅離或雷射硬殺擊落等處置。

除可應用於電廠、港口、機場等重要設施，也曾實際支援法務部矯正署維安演練，展現現場整合與應變能力。目前系統逐漸成熟，漢翔也持續精進追瞄和反制能力。

「AIxVNAV無人機視覺導航定位系統」則為無人機在GPS訊號受干擾或無法使用時，提供另一種導航方式。

系統結合漢翔飛行科學經驗，以及美國Vantor公司的Raptor Guide視覺導航軟體與精準目標定位技術，透過機載攝影鏡頭取得地面影像，再由AI運算比對圖資、估算位置，提供飛控系統導航資訊，協助無人機依規劃完成任務。

展區另有「Spearhead無人機」小比例模型，呈現漢翔在無人機代工製造領域的國際合作成果。今年漢翔與法國I-SEE公司簽署合作協議，承接旗下無人機產品代工製造業務。運用多年的航空工程、製造、組裝及品質管理經驗，漢翔可協助業者從生產代工、量產導入到設計精進。

相關服務也已延伸至國內產業，協助智飛科技等廠商推動量產。漢翔歡迎國內無人機業者洽談合作，共同拓展市場機會。

漢翔 蕭美琴 無人機

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