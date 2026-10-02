台灣櫻花公司「挺」台灣櫻花鉤吻鮭 與雪管處簽署保育、維護認養契約

雪霸國家公園管理處與台灣櫻花公司昨天簽署「台灣櫻花鉤吻鮭保育暨登山步道設施維護認養契約」，雙方簽訂2年期限，以「台灣櫻花鉤吻鮭保育」及「登山步道設施維護」為兩大合作主軸。雪管處指出，企業從守護國寶魚的棲地到維護民眾親近山林的安全步道，使永續行動不只停留在理念，更實際走進高山溪流與登山步道。

雪管處表示，台灣櫻花鉤吻鮭是台灣特有且極具代表性的珍稀魚類，也是雪霸國家公園重要的保育旗艦物種。雪管處長期投入種源保存、人工繁育、棲地維護、野外族群監測及復育等工作，守護的不只是魚群本身，更是牠們賴以生存的高山溪流生態系。此次合作將支持種源庫室內外設施設備維護、飼料營養優化及精密自動化設備更新，並投入七家灣溪、羅葉尾溪等重要棲地的巡護與監測，以強化國寶魚保育工作的第一線量能。

另一項合作主軸是登山步道設施維護與園區環境整備，台灣櫻花也將支持雪霸國家公園登山步道指標、里程牌、防護圍網及相關設施維護與簡易修繕，並投入淨山垃圾清理活動及周邊公共環境整潔維護；同時依實際需求提供登山安全公共資材、醫療箱及相關救災裝備，讓山友能夠更安全、更安心地親近山林。

台灣櫻花公司表示，此次雙方合作最具意義的連結，是台灣櫻花認養台灣櫻花鉤吻鮭的保育工作。台灣櫻花企業名稱中的「櫻花」，與台灣特有的國寶魚「台灣櫻花鉤吻鮭」有著特殊的文字連結。此次選擇以國寶魚保育作為企業ESG行動的重要項目，不只是名稱上的巧合，更希望透過實際參與，讓「櫻花」從企業品牌意象延伸到台灣珍貴自然資產的守護，將企業永續精神化為一項長期而具體的山林行動。

雪管處指出，這次與台灣櫻花的合作，不只是企業資源的投入，更將進一步讓台灣櫻花員工走進雪霸山林。從「櫻花鉤吻鮭」到「登山步道」，一端守護高山溪流中的珍貴生命，一端維護人們走進山林的道路，將企業ESG行動延伸至生態保育、登山安全、環境教育及社會參與。兩項合作主軸看似分屬不同領域，實際上都指向同一核心——守護雪霸山林的自然環境，也讓人與自然能夠永續共存。未來雪管處將協助辦理保育體驗活動，讓台灣櫻花員工參與台灣櫻花鉤吻鮭棲地環境教育課程及登山步道環境維護工作，從理念「支持者」成為實際「參與者」。

雪管處強調，國家公園的永續發展，需要政府、企業及民眾共同參與。未來雪管處將持續推動公私協力，讓更多企業以自身品牌、專業與資源找到與自然環境連結的方式，讓企業永續不只存在於報告書中，而是實際發生在山林裡；讓每一次走進山林的腳步，都成為守護自然的一份力量。

雪霸國家公園管理處與台灣櫻花公司簽署台灣櫻花鉤吻鮭保育、登山步道設施維護認養契約。圖／雪霸國家公園管理處提供

雪霸國家公園管理處與台灣櫻花公司合作內容包括登山相關設施維護與簡易修繕。圖／雪霸國家公園管理處提供