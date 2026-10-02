瞄準家庭聯網及守護需求 友訊強打 WiFi 7路由器與迷你無線網路攝影機

全球網通領導品牌D-Link友訊科技（2332）表示，隨著家庭連網需求與居家安全意識持續提升，消費者對於「高速、穩定、好用又不昂貴」的智慧家庭設備需求日益增加，強打Wi-Fi 7雙頻無線路由器與2K迷你無線網路攝影機，要打響市場第一炮。

友訊D-Link表示，Wi-Fi 7雙頻無線路由器鎖定小資族、小家庭與日常高速連網需求，以Wi-Fi 7技術和2.5G傳輸提供高速且穩定的無線與有線體驗；DCS-6013迷你無線網路攝影機則主打2K高畫質影像與便利的居家監控功能，讓使用者能更清楚掌握家中環境。透過「一網飆速、一眼守護」的核心概念，D-Link希望讓消費者體認：智慧家庭不一定高不可攀，親民價格也能享有新世代網路與居家守護體驗。

展望未來，友訊D-Link強調將持續深化Wi-Fi 7、智慧家庭、居家監控與5G行動通訊等產品布局，提供消費者更多元、便利、高CP值的連網選擇，讓每一次連線都更快速、每一刻守護都更安心。