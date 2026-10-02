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Shield AI深化在台布局 台灣供應鏈占比拚達25%

攝影中心／ 記者張文玠／即時報導
美國國防科技公司 Shield AI共同創辦人暨總裁曾國光手持旗艦無人機「V-BAT」模型，說明在台深化布局與推動自主系統在地化成果。記者張文玠／攝影
美國國防科技公司 Shield AI共同創辦人暨總裁曾國光手持旗艦無人機「V-BAT」模型，說明在台深化布局與推動自主系統在地化成果。記者張文玠／攝影

美國國防科技獨角獸 Shield AI 總裁暨共同創辦人曾國光舉行媒體簡報會，宣布持續擴大在台布局。曾國光指出，台北辦公室已成亞洲最大據點，未來將深化與台灣產業夥伴合作，預計將台灣供應鏈比重由現行 16% 提升至 25%，協助台灣打造具備高韌性的主權 AI 嚇阻戰力。

曾國光表示，面對未來「百萬架無人機」趨勢，難以配置等量飛行員，且易受電子戰干擾，關鍵在於具備通訊與 GPS 受阻時仍能運作的「Hivemind」自主系統。目前 Shield AI 已攜手漢翔以 V-BAT 支援海巡無人機並提供在台後勤維護，亦與中科院合作「勁蜂三型」完成三機協同搜索實測，同時協助雷虎科技建置海鯊無人艇自主系統，持續擴大台灣無人機產業生態系。

具備垂直起降與自主作戰能力的「V-BAT」無人機模型。記者張文玠／攝影
具備垂直起降與自主作戰能力的「V-BAT」無人機模型。記者張文玠／攝影

美國國防科技公司 Shield AI共同創辦人暨總裁曾國光（右）舉行簡報會，說明在台布局與供應鏈合作規劃。記者張文玠／攝影
美國國防科技公司 Shield AI共同創辦人暨總裁曾國光（右）舉行簡報會，說明在台布局與供應鏈合作規劃。記者張文玠／攝影

供應鏈 布局 獨角獸

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