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華碩筆電訂閱數季增70% 彈性換機成消費新趨勢

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
華碩觀察今年第3季訂閱數較上一季成長約70%，顯示消費者對「降低一次性預算負擔、彈性升級新機」的接受度逐漸提高。華碩／提供
華碩觀察今年第3季訂閱數較上一季成長約70%，顯示消費者對「降低一次性預算負擔、彈性升級新機」的接受度逐漸提高。華碩／提供

隨著AI PC規格與應用持續進化，消費者也以更靈活的方式投資生產力裝備，帶動筆電訂閱成為換機顯學。華碩（2357）觀察今年第3季訂閱數較上一季成長約70%，顯示消費者對「降低一次性預算負擔、彈性升級新機」的接受度逐漸提高。

回饋用戶熱烈支持，1日起至11月30日推出限時訂閱優惠，每天僅需77元起 ，即可體驗搭載高通處理器的熱門款AI筆電，完成訂閱並上網登錄即贈最高4,250元即享券 ，等同首期訂閱費由華碩買單；此外，10月31日前於ASUS Store購買特定機種，隨機附贈三麗鷗聯名滑鼠墊。

透過華碩筆電訂閱方案，升級AI裝備更從容，同時享有完美守護三大服務：完美保固、失竊守護及保證回購 ，其中意外人損由華碩負擔80%維修費用。華碩高通機種再提供3年國際保固，出國留學、商務差旅或長期使用，都能獲得完整的原廠保障，換新更靈活、使用也更安心。

華碩具備市場最完整的高通AI筆電陣容，以輕薄設計、頂級續航力與強大AI算力等特點，滿足行動辦公、內容創作與日常多工等使用需求，完美展現ARM架構核心優勢。

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