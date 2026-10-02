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FCC光模組限制即將出爐？台、美供應鏈皆有望受惠

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

摩根士丹利（大摩）1日發布報告，指出美國聯邦通信委員會 （FCC）對於光收發模組的限制將高機率從3.2T規格開始，為光通訊產業發展留下緩衝空間，同時也保留未來更高規格產品中的高價值零組件。消息傳出後，美股兩大龍頭Lumentum、Coherent 同步大漲，法人看好，台廠供應鏈皆有機會受惠。

根據報告顯示，限制措施最快可能在今年10月出台，但主要針對3.2T規格，大摩指出，3.2T預計到2028年才開始起量，2029年才會廣泛部署，因此這套措施為光通訊產業預留了約兩年的緩衝期，不會對目前800G和1.6T的龐大庫存市場造成直接衝擊。此外，超大規模雲端廠商（Hyperscalers）目前正在制定證明其「美國本土或友岸製造」的計劃，政策目標已從「立即取代中國供應」轉變為「決定下一代產品在哪裡生產」。

同時，報告中還揭示了一個極為關鍵的細節，即便在3.2T規格上，中國製造的收發模組仍可能被允許進口，前提是其中65%的BOM（物料清單）價值來自美國本土公司。大摩策略團隊指出，一顆美國DSP（如Marvell）加上LITE/COHR的雷射器，就能基本滿足這65%的價值門檻。這意味著，政策制定者深知當前美國本土缺乏大規模的組裝能力，強行脫鉤只會導致AI基建停滯。透過設定“65%規則”，他們既試圖將高價值環節（DSP和雷射）留在美國，又保留了現有供應鏈的運作效率。

在此政策下，法人看好台廠供應鏈將有機會獲得轉單效應，環宇-KY（4991）、前鼎（4908）率先漲停表態，波若威（3163）緊隨其後，其餘個股也都有相當程度的漲幅，族群性十分顯著。

供應鏈 大摩 光通訊

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