夏普首次出展2026台北國際照顧博覽會 用科技回應照護現場真實需求

隨著台灣邁向超高齡化社會，高齡長照環境與照護人力短缺成為社會重要課題。深耕台灣已邁入第十年的鴻海（2317）旗下台灣夏普受邀參與「台北國際照顧博覽會（CARES EXPO）」，於「台日照護科技創新館」展出旗下最新照護科技與解決方案。台灣夏普總經理張凱傑亦親自出席「照護DX戰略論壇」，以「用科技，回應照護現場的真實需求」為題，深度剖析夏普在照護數位轉型（DX）的技術能量與實踐成果。

張凱傑表示，夏普自1912年創立以來擁有逾百年的技術積累，2016年加入鴻海科技集團後，更全面整合全球研發製造與AI生態系能量。夏普投入照護領域絕非追逐市場話題，而是長期以技術回應社會生活需求。本次夏普以「陪伴科技」與「環境健康」雙主軸切入照護DX，分別扮演主動情感連結與被動環境守護的角色，展現「有技術、有行動、有實績」的落地實力。

在陪伴科技領域，夏普自2013年起由同一支核心團隊投入研發，探索人與機器人間的深層陪伴關係。從2016年上市、累計銷售突破5萬台且成功拓展至法人接待與照護領域的機器人手機「RoBoHoN」，進化至全新世代的口袋對話AI機器人「Poketomo（口袋同萌）」。

Poketomo重量僅約194公克、身高12公分，在日本及台灣共創下銷售破萬台的佳績。其搭載生成式AI與CE-LLM（邊緣運算AI技術），具備記憶過往對話與理解情境的能力。聊天資料皆保存於日本夏普雲端庫，兼顧高度隱私與資安保障，極具機構與居家應用的安心感。此外，Poketomo具備獨特的「以第一人稱視角寫日記」與生活作息、讓遠距家屬隨時掌握長者身心狀態；未來更規劃朝向用藥及行程提醒功能，真正落實「情感互動」與「主動陪伴」。

除了看得見的機器人，夏普認為「空間健康」同樣是照護品質不可或缺的一環。針對照護現場最常見的「加齡味、排泄氨氣、潮濕黴味」三大氣味與空氣痛點，夏普運用問世超過25年的自有核心「PCI 自動除菌離子技術」，提供商用空氣清淨與空間抑菌除臭方案。

台灣夏普早在2020年疫情期間，便陸續捐贈空氣清淨設備至新北、桃園、彰化等早療機構、托嬰中心及長者社區關懷據點，守護脆弱族群。而在日本，秋田縣附服務型高齡者住宅「心愛の郷」即全館導入超過70台專業型PCI空氣淨化設備與31台PCI空調，覆蓋餐廳、居室、走廊等8大生活空間，不僅大幅改善室內異味，更成為該機構吸引入住者的關鍵差異化特色，員工工作滿意度亦同步提升；大阪府、岡山縣等多處照護設施的導入實績，更充分驗證其方案的高度複製性。

展望台灣市場的推廣，張凱傑提出具體的「三階段推進路徑」：短期展示與連結：藉由 CARES EXPO 展出，讓產官學研現場體驗 Poketomo 與 PCI自動除菌離子空氣淨化方案，建立跨界對話並盤點首波合作試點。

中期場域試點驗證：進駐長照機構、日照中心與社區關懷據點進行試點，並攜手大專院校與研究單位展開陪伴成效量化研究，建立嚴謹的驗證數據。

長期方案化與擴散：整合日本總社驗證實績與鴻海集團全球資源，打造客製化「高齡友善照護空間」整套方案，從機構逐步拓展至社區關懷與居家照護場景。