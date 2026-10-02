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乖乖中壢廠工會發起罷工行動、憂心遭資遣！公司：2年內不會有此狀況

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
三地集團將中壢乖乖工廠賣給日月光，引發工會不滿，今天與桃園市產業總工會發起罷工行動。記者江婉儀／攝影
三地集團將中壢乖乖工廠賣給日月光，引發工會不滿，今天與桃園市產業總工會發起罷工行動。記者江婉儀／攝影

三地集團將中壢乖乖工廠賣給日月光，工會不滿，今天與桃園市產業總工會發起罷工行動。工會認為，資方完全沒有意願實質對等協商，擔憂資遣問題，乖乖公司回應，2年內不會有資遣狀況發生，也會優先錄用本國勞工。

乖乖公司中壢廠歷史超過57年，今年7月新聞報導工廠賣給日月光後，工會就要求公司要協商，並向桃園市政府申請勞資爭議調解，經過兩次調解不成立後，於9月18日在會員大會中舉行罷工投票，以94%比率取得罷工權。工會認為，公司於9月29日開主管說明會時，邀請工會幹部，結果都是單方面宣布公司方案，對此不滿。

桃園市產業總工會秘書姚光祖表示，乖乖員工在後續協商，完全感受不到資方的尊重，比如董事長2次都跟工會失約，在資遣或是加薪協商都沒誠意，甚至2年後要把所有員工都解僱，呼籲三地集團的董事長能夠出面與工會正式地來協商，將協商過程白紙黑字寫下。

姚光祖表示，關於遷廠土地部分，起初公司說在屏東，後來是新竹，現在又說要在桃園30公里以內，但是地點都還沒有找。這對很多中高齡員工是非常辛苦的，在遷廠過程裡，一定會有很多勞工權益受損，，希望一定要有補償金額。

乖乖公司工會理事長劉能宏表示，今天還要爭取關廠補償，很多人至少工作20年，甚至3、40年的都有，結果最後資遣費只拿法定6個月，加上公司給的2個月，這樣子是不公平的，希望集團能再跟工會好好協調。

乖乖公司表示，第一，對於乖乖工會的罷工，表達遺憾跟尊重，現在門口都被圍起來，恐有車輛、摩托車、運輸載具需要進出，希望能移到廠房進出口旁邊，進行合法訴求，讓廠商可以送原料、運輸可以送達，也保障他們的安全。

第二，如今在媒體上呈現的並非完全事實，公司經過與工會多次協商，爭議剩下一個，就是從現在起至2年內，不會有資遣的狀況，因為現在到處都缺工，若未來建立自動化生產線，造成勞力需求降低，資方會依序降低外籍移工的使用量，增加本國籍勞工的錄用數量。若萬不得已仍有資遣需求，也會依法以最高規格的資遣保障，另外額外再增加兩個月的費用給資遣員工。

三地集團將中壢乖乖工廠賣給日月光，引發工會不滿，今天與桃園市產業總工會發起罷工行動。記者江婉儀／攝影
三地集團將中壢乖乖工廠賣給日月光，引發工會不滿，今天與桃園市產業總工會發起罷工行動。記者江婉儀／攝影

三地集團將中壢乖乖工廠賣給日月光，引發工會不滿，今天與桃園市產業總工會發起罷工行動。記者江婉儀／攝影
三地集團將中壢乖乖工廠賣給日月光，引發工會不滿，今天與桃園市產業總工會發起罷工行動。記者江婉儀／攝影

罷工 乖乖 資遣

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