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何志偉：2040年前助百萬家中小微企業智慧化

中央社／ 台北2日電

總統府副秘書長何志偉今天表示，政府協助中小微企業數位轉型、導入人工智慧（AI），希望2040年前協助100萬家中小微企業智慧化；同時透過「AI新十大建設」，培養至少50萬名AI應用人才，讓AI走進百工百業

2026台灣世界連鎖加盟大展今天舉行開幕典禮，何志偉代表總統賴清德出席致詞。他表示，今年世界連鎖加盟相關年會睽違12年，再回到台灣舉辦，邀集各國代表來台交流，不只是連鎖加盟產業的重要里程碑，也是台灣產業實力受到國際肯定的具體展現。

何志偉表示，只要提到台灣，世界第一個想到的可能是半導體、AI，但台灣的競爭力也存在每天生活之中，從一杯茶、一頓早餐、一個服務員暖心的微笑，到各式服務與商業模式，背後都是台灣品牌對品質的堅持、對消費者需求的理解，以及一次次創新。

他指出，中小企業及傳統產業在其中扮演重要角色，目前台灣有171萬家中小微企業，提供全國8成以上就業機會，占全國營業額52%。因此政府將中小微企業發展放在重要位置。

談到AI協助企業升級，何志偉表示，AI導入中小微企業是來自第一線業者的聲音，政府希望2040年前協助100萬家中小微企業智慧化，並透過「AI新十大建設」培養至少50萬名AI應用人才，「我們希望AI不只是科技大廠的工具，也要成為每一家中小企業升級的力量」。

何志偉指出，政府推動「中小微企業多元振興發展計畫」，每年編列超過新台幣100億元，目前已提供超過35萬家企業諮詢輔導。

他表示，賴總統日前宣布成立規模1000億元的「中小微企業轉型升級發展基金」，希望未來支持中小企業轉型，讓創業者有人陪、有人幫，也有資源可以用。

何志偉 連鎖加盟 百工百業

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