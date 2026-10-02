世界先進最新永續報告書出爐！董座：站在新階段的起點

世界先進（5347）最新2025永續報告書出爐，世界先進董事長方略提及，站在新階段的起點，過去的累積是實力的根基，更是持續前行的動力。世界先進公司將以更堅定的步伐推動產業發展、回應社會期待，並透過落實ESG理念，強化企業韌性與長期競爭力，致力成為兼顧成長與責任的永續企業，為下一個世代創造更長遠且更具價值的未來。

方略在報告書指出，2025年，儘管地緣政治與供應鏈重組持續為產業帶來挑戰，半導體產業在人工智慧（AI）與高效能運算驅動下，仍展現穩定成長。然而，在全球氣候變遷與淨零轉型加速推進的背景下，企業不僅需掌握成長契機，更須積極承擔減碳責任。世界先進公司以穩健為基、創新為翼，強化風險管理、技術實力與永續治理，並積極推動數位轉型，深化AI 於營運與決策流程，以提升效率與決策品質，同時將氣候行動納入核心發展策略。2025年，公司持續投入研發低功耗、高效能製程技術及具綠色價值之關鍵元件，依循歐盟永續分類標準（EU Taxonomy），世界先進公司低碳相關產品營收占比達74%，約新台幣359.6億元；該類產品於終端應用階段具備顯著節能與減碳效益，充分展現公司在氣候變遷減緩上的具體貢獻。面對永續發展趨勢，世界先進公司持續推動相關策略與行動，將永續理念融入經營決策中。

在「落實公司治理」方面，2025年，世界先進公司持續強化董事會監督機制與永續治理架構，於董事會轄下成立一功能性委員會「永續發展委員會」，以積極實踐公司深耕永續價值、創造社會共好的永續願景；在實務推動上，公司晶圓一廠首次導入責任商業聯盟（Responsible Business Alliance, RBA）之驗證稽核流程（Validated Assessment Program, VAP），展現符合國際標準之營運管理實力。為因應國際永續發展趨勢與主管機關規範，公司持續修訂包括《公司章程》、《公司治理實務守則》、《永續發展實務守則》、《企業風險管理政策與程序規範》及《誠信經營守則》等重要文件，強化治理體系。此外，世界先進公司重視資訊透明與揭露，視其為建立利害關係人信任之關鍵基礎，為進一步強化永續資訊揭露，我們亦自主發布首本主題式報告書－ 2025年重大性分析報告書，作為強化永續資訊揭露的重要里程碑。透過系統性呈現重大永續議題之辨識與排序結果，回應全球永續規範發展趨勢，並持續精進永續管理模式及資源配置效益。

在「推動環境永續」方面，世界先進公司持續精進綠色製造技術，落實節能、節水、減碳與減廢作為，積極提升再生能源使用比例，以回應RE100承諾與淨零排放目標。在環境治理面向上，世界先進公司導入氣候相關財務揭露（Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD）及自然相關財務揭露（Taskforce on Nature-related Financial Disclosures, TNFD）架構，系統性識別氣候與自然風險，將因應策略落實於 日常營運，強化治理韌性。在水資源管理部分，為因應氣候變遷帶來的衝擊，我們除訂定應變計畫，2025年，亦於晶圓三廠導入再生水，目前公司再生水用量約占總用水量的25%，未來計畫逐步提升使用比例。同時，我們於廠區維養葦草蘭、三星果藤、烏來杜鵑及馬祖油菊等珍稀植物，成效良好，將逐步擴大復育範圍。世界先進公司攜手國立臺灣大學推動的「應用資源循環概念於土壤碳匯提升」研究計畫，已於新竹千甲空氣品質淨化區完成實地驗證，邁出土壤碳匯應用的關鍵一步，我們將持續發展自然碳匯應用，探索低碳轉型的創新路徑。

在「建立友善職場」方面，世界先進公司依循《人權政策》，致力提供同仁安全、健康且富挑戰性與成長機會的工作環境，並持續強化教育訓練體系，積極營造多元、開放、高度信任的溝通文化，促進職場多元與共融。2025年，在員工資源團體Women V 的推動下，進一步落實多項職場友善措施，包括由鼓勵生育與強化家庭照顧出發，推出「家庭照顧強化計畫」、首辦長照講座、並新增「健康促進假」，全方位管理及促進員工身心健康。世界先進公司將持續以具體行動實踐多元職場作為，透過打造友善的工作環境與完善的支持機制，讓同仁能夠無後顧之憂地發揮潛能，為個人和公司帶來正向價值。

在「投入社會參與」方面，世界先進公司持續依循「關懷弱勢」、「照護獨老」、「多元培力」、「永續倡議」、「環境保育」五大公益主軸，系統性推展各項行動。2025年，世界先進公司已連續十一年舉辦歲末愛心捐款活動，累計募款金額近新台幣4,000萬元，支持超過20家慈善團體及偏遠部落，將資源導入需要的角落。同時，我們聚焦「弱勢培力、推廣半導體科普知識、縮小學用落差」主題，與IC 之音連續第三年合作「學用接軌」專案，結合聯合國永續發展目標，透過專題對談影片引導高中職生思考職涯方向，首屆三年專案總影響力超過44萬人次。除於國中小學持續推廣半導體科普教育，世界先進公司並於2023年起和國立陽明交通大學、桃園市政府共同推動「大學與高中共創線上學習（UHCOOL）」計畫，截至2025年，「半導體原理與製造概論」課程已於全國106 所高中開設，超過5,300位高中生修習，為探索產業與未來發展奠定基礎。2025年，我們亦攜手國立清華大學推動「竹科學」跨校探究與實作課程，結合學術資源與產業實務，落實對教育投入與在地永續發展之承諾。

2025年，世界先進公司積極深化ESG行動，榮獲國內外重要指標與獎項肯定，彰顯公司在永續發展上的投入與成果，包括連續五年入選道瓊領先指數（原道瓊永續指數）世界指數成分股，並連續第四年入選新興市場指數成分股；連續十三年入選MSCI「全球標準指數」成分股；連續十年入選富時永續指數（FTSE4Good）成分股；連續十二年在台灣證券交易所與櫃台買賣中心主辦之公司治理評鑑獲上櫃公司不分類績效排名前5%的榮譽。同時，亦於全球非營利環保組織CDP的氣候變遷問卷及水安全問卷評比榮獲雙「A」領導等級肯定。此外，世界先進公司亦獲選TCSA台灣企業永續獎台灣十大永續典範企業及「性別平等領袖獎」、「人才發展領袖獎」、「職場福祉領袖獎」等單項績效獎；並於國際人才發展領域中獲ATD「卓越實務獎（Excellence in Practice Award）」，展現公司在人才發展上的卓越成果與國際競爭力。