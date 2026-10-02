影／蕭美琴參訪台中AI暨智慧製造展 期待一睹台製機械狗

副總統蕭美琴今天上午前往台中國際會展中心，參訪「2026台中AI應用暨智慧製造展」，關注台灣AI、精密機械及智慧製造等產業發展，也特別期待參觀台灣國產自製的機械狗。

蕭美琴表示，台中的精密機械、工具機以及AI應用，都是中央高度重視的專業領域，其中既有傳統產業轉型，也有新興的新創產業。她指出，如何進一步整合相關技術與產業，應用在國防、軍民兩用，以及更多民間創新領域，是政府相當關注的方向，因此特別前來了解產業發展情形。

參訪期間，蕭美琴除了參觀國產自製研發的機械狗，也前往無人機展區聽取廠商介紹；經過軍事相關展區時，則體驗T112戰鬥步槍，了解國內相關技術與產品發展。

副總統蕭美琴（右二）與民進黨台中市長參選人何欣純（中）出席2026台中AI應用暨智慧製造展時，參觀無人機攤位。記者黃仲裕／攝影