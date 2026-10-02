韓記憶體巨頭庫存水位降至10天以下 關注韓股評價修復行情

大華韓國 KOSPI 50（009829）經理人賴昱廷表示，OpenAI、Microsoft 等科技巨頭最新 Agent AI 架構與次世代大模型陸續問世，引爆全球對高頻寬記憶體（HBM4）與高階 DRAM 的急單需求，推動半導體出口創下新高。與此同時，南韓金融委員會持續推進企業價值提升計劃（Corporate Value-up Program），加上韓流影視文化與消費巨頭在全球市場的影響力擴張，三大動能同步發揮作用。

台灣唯一高純度涵蓋韓國前五十名市值龍頭的大華韓國KOSPI 50，因其成份股鎖定半導體、政策改革受益股及文化消費霸主，成為跨國資產配置中卡位韓股評價修復（Re-rating）大行情的觀察焦點。

賴昱廷分析AI產業基本面指出，三星電子與 SK 海力士等記憶體巨頭的庫存水位已降至10天以下的極低水準，處於嚴重的供需吃緊狀態。隨著國際科技大廠加速布局 AI 伺服器與邊緣運算，HBM4與高階伺服器DRAM訂單已排滿至2027年，不僅賦予上游供應商極強的定價自主權，更大幅提升企業自由現金流（FCF）爆發力。此外，SK海力士旗下子公司Solidigm規劃赴美IPO等企業價值顯現動作，亦凸顯南韓半導體價值鏈在AI基礎建設浪潮下的關鍵壟斷地位。

在政策與文化軟實力方面，賴昱廷表示，韓版「價值提升計劃」政策效應顯著發酵。南韓上市公司積極響應政策，透過擴大派息、庫藏股買回與註銷，大幅提升股東權益報酬率（ROE）。目前 KOSPI 成分股預估ROE達 25.2%（S&P 500為23.9%），遠期本益比（P/E）卻仍處於歷史低位，提供具評價優勢與估值修復空間。另一方面，韓國影視文化與娛樂消費（如CJ ENM、HYBE及網漫平台）在全球市場持續發燒，軟實力帶動的終端消費與娛樂出口成為繼科技業後的第二大盈餘支撐柱，為整體韓國股市注入多元營收動能。

賴昱廷表示，大華韓國KOSPI50（009829）核心持股高度對齊三大熱點。其第一與第二大持股分別為SK 海力士約 34.76%與三星電子約30.64%，高純度卡位 AI 記憶體超級週期；同時涵蓋受益於政策改革的金融與汽車巨頭如現代汽車、KB金融，以及引領全球潮流的影視文化消費龍頭。在AI算力需求吃緊短期難以翻轉、韓股政策改革與文化外銷雙重發酵的背景下，透過009829布局南韓龍頭企業，為參與跨國資金重估趨勢極具效益的資產配置選擇。