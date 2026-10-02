詹文男x王景弘 打造低空經濟的數位基礎建設

隨著無人機從軍事、巡檢走向物流、災防與公共服務，低空經濟的競爭已不再只是比誰能造出一架飛機，而是比誰能讓無人載具安全連線、可靠運作，並在各種應用場景中形成可持續的商業模式。數位轉型學院院長詹文男日前在《大師543》專訪中華電信研究院副院長王景弘，深入探討中華電信如何以5G、AI、衛星通訊與飛航管理平台，成為低空經濟的數位基礎設施提供者。

王景弘指出，中華電信約七年前便投入無人機領域。其角色不是與製造商競逐整機市場，而是希望成為產業的促進者：讓專業業者專注於載具、酬載與應用研發，中華電信則提供通訊、雲端、AI與管理平台，共同把市場做大。這種分工背後的重要觀察是，地面行動網路雖已成熟，但空域通訊並非理所當然；基地台原本是為地面人群設計，無人機升空後可能同時接收到多個外溢訊號，反而造成連線不穩，影響任務安全與管理。

因此，中華電信正從傳統電信服務延伸為低空數位基礎設施的建構者。王景弘表示，未來需要依常飛航線與任務需求規劃空中廊道，結合5G與低軌衛星通訊，提升連線的連續性與韌性；並透過無人機飛航管理平台與遠端識別機制，讓主管機關掌握飛行軌跡、讓業者提高營運安全，也讓民眾能辨識住家附近的無人機來源，兼顧隱私與公共安全。

談到實際應用，王景弘分享，中華電信已從智慧港口起步，以無人機協助大面積巡檢、辨識港區設施異常、油污、垃圾與違規釣客等問題。面對垃圾場沼氣與高溫可能引發的自燃風險，也可結合熱影像與定期空拍，及早找出潛在危險區域。在高雄的災防場景中，無人機更可為臺電電桿建立定位與影像模型；風災後透過災前、災後資料比對，迅速辨識受損設施與復原優先順序，協助救災團隊更快進入狀況。

物流則是下一個值得驗證的題目。中華電信已與嘉義亞創基地、新樂飛及金屬中心等夥伴合作，測試無人機物流的端到端服務，從取貨、通知、交付到末端配送都必須一併設計。王景弘認為，初期重點在確認技術與安全可行，下一步才是驗證民眾是否接受、成本能否下降，以及是否能形成常態任務。醫療運輸尤其具潛力，例如醫院之間的藥品與血液配送，既有時效壓力，也需冷鏈保護；若平時建立起機制，遇到災害或緊急情況便能發揮平戰轉換的價值。

詹文男指出，低空經濟不是單一技術，而是5G、AI、衛星與無人機交通管理系統的整合。5G如同神經系統，承擔即時訊號與影像回傳；AI如同大腦，負責辨識、分析與決策；衛星則是通訊中斷時的韌性備援。王景弘也強調，臺灣具備克服相關技術的能力，真正急迫的課題在於商業模式、空域通訊規劃、法規調適，以及載具與服務成本的下降。若能借鏡PC產業的標準化與分工經驗，讓零組件、載重規格及管理平台逐步成熟，臺灣的量產與供應鏈優勢便有機會轉化為低空經濟的競爭力。

展望未來，王景弘將中華電信定位為產業的數位底座與生態系整合者。一方面提供低空通訊、飛航管理、雲端算力與AI工具；另一方面串聯政府、載具業者、應用服務商與驗證場域，降低個別廠商跨入系統與通訊服務的門檻。他以「肥料」形容中華電信的角色：讓產業中的小樹更快長成大樹。當無人機從單點試驗走向規模化服務，這套看不見的連線、治理與資料能力，正是臺灣能否在低空經濟新賽局中站穩腳步的關鍵。

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