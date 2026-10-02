快訊

才挺過心肌梗塞鬼門關！陳建州慟別至親「百歲奶奶病逝」

下周換季降溫北部探18度 專家：小熊颱風將生成、跨界諾羅颱風移入

運屍畫面曝光！高雄權利車行死者遭凌虐2小時痛苦哀號亡 7人在場無人救

聽新聞
0:00 / 0:00

應材攜手 Besi 擴大先進封裝合作 布局3D IC、面板整合與 CPO

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
應用材料（Applied Materials）總裁暨執行長 Gary Dickerson 。記者朱子呈／攝影
應用材料（Applied Materials）總裁暨執行長 Gary Dickerson 。記者朱子呈／攝影

應用材料公司（AMAT）宣布與貝思半導體（Besi）擴大策略合作，由既有混合鍵合技術，延伸至新一代3D IC、邏輯與記憶體整合，以及支援AI基礎設施的光子互連。Besi將加入應材設備與製程創新暨商業化（EPIC）中心，成為創新合作夥伴，共同推進新型鍵合與整合平台，加快技術從開發走向量產。

隨AI基礎設施加速建置，晶片對晶片、晶片對封裝的互連需求，正朝更高密度、更高頻寬發展。此次合作將涵蓋從晶圓級混合鍵合到面板級整合的先進封裝流程，讓雙方共同客戶能更早取得協同優化的製程與封裝解決方案。

應材與Besi自2020年啟動聯合開發計畫，並於應材位在新加坡的先進封裝開發中心，共同成立混合鍵合卓越中心。雙方結合應材在蝕刻、平坦化、沉積、晶圓清洗、量測、檢測與微粒缺陷控制的製程專長，以及Besi在裸晶放置、互連與封裝技術的優勢，開發出業界首創的整合式裸晶對晶圓混合鍵合系統Kinex。

此次擴大合作，將聚焦新一代3D IC擴展，以及AI運算與記憶體架構所需的邏輯與記憶體整合。研發計畫包括在新加坡卓越中心既有基礎上，開發全新的裸晶對晶圓混合鍵合平台，並擴展熱壓鍵合技術及其周邊製程生態系。

雙方也將開發新的裸晶對晶圓、裸晶對裸晶與裸晶對面板整合平台，並推進支援共同封裝光學（CPO）及AI系統規模化發展的光子互連應用，將合作範圍由既有混合鍵合，進一步拓展至不同互連架構與應用。

應材總裁暨執行長蓋瑞．迪克森（Gary Dickerson）表示，Besi自雙方開始共同開發新一代混合鍵合解決方案以來，一直是值得信賴的夥伴。隨Besi加入EPIC中心，合作將涵蓋客戶推動AI系統規模化所需的互連技術，讓雙方更早掌握技術藍圖，協同優化完整封裝流程。

Besi執行長暨管理董事會主席Richard Blickman指出，新加坡卓越中心一直是公司發展混合鍵合技術藍圖的重要基礎。加入EPIC中心後，Besi將與領先的邏輯、記憶體及系統公司並肩合作，共同推進熱壓鍵合、裸晶對面板整合，以及新一代AI與光子系統所需的互連技術。

Besi工程師將與應材團隊在EPIC中心共同開發更廣泛的互連與整合技術。應材指出，先進封裝過去被視為後段組裝的一環，但混合鍵合與面板級整合，如今已仰賴與前段晶圓製造相同的材料工程能力。

應材半導體產品事業群總裁帕布．若傑（Prabu Raja）表示，先進封裝已成為材料工程挑戰，需要與前段晶圓製造同等級的精密度與潔淨度。在EPIC中心這類前段研發環境共同開發，可將各製程步驟視為相互連結的完整流程，讓客戶更早取得協同優化的解決方案，加速技術從開發到量產。

應材位於矽谷的全新EPIC中心將於今年投入營運，隨客戶專案展開，資本支出預期逐步增加至約50億美元。應材表示，這是美國有史以來在先進半導體設備與製程技術研發上最大規模的投資，中心從規劃之初，即以大幅縮短突破性技術從早期研發到全面量產的商業化進程為目標。

應材 面板 布局

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美光在台四地同步擴建 攜手帆宣等五業者出海擴大全球布局

記憶體業在台大投資…美光台中、銅鑼等廠區動起來 南亞科進駐屏東

美光加快布局台灣 力積電沾光

大鵬科法說會／成立 AI 及先進技術中心 開拓更多應用場域與商機

相關新聞

韓記憶體巨頭庫存水位降至10天以下 關注韓股評價修復行情

大華韓國 KOSPI 50（009829）經理人賴昱廷表示，OpenAI、Microsoft 等科技巨頭最新 Agent AI 架構與次世代大模型陸續問世，引爆全球對高頻寬記憶體（HBM4）與高階 DRAM 的急單需求，推動半導體出口創下新高。與此同時，南韓金融委員會持續推進企業價值提升計劃（Corporate Value-up Program），加上韓流影視文化與消費巨頭在全球市場的影響力擴張，三大動能同步發揮作用。

00918雙引擎精準布局 第4季登榜進零股成交前十大

觀察小資族與散戶資金的最新動向，零股交易市場呈現極高的熱度。大華優利高填息30（00918）10月1日零股成交量強勢衝上333.8萬股，單日零股成交亦高達122萬股，排名台股ETF零股成交量第八。顯示在9月18日完息、股價位階修正後，大量小資族與存股族紛紛利用零股交易分批布局。

記憶體業在台大投資…美光台中、銅鑼等廠區動起來 南亞科進駐屏東

美國記憶體大廠美光與台塑集團旗下DRAM廠南亞科將同步擴大投資台灣。台灣美光董事長盧東暉昨（1）日表示，在台灣導入生產最先進的記憶體製程，台中HBM先進封裝二廠本月啟用，並擴建銅鑼、桃園、台南廠區；國科會則宣布，南亞科拍板進駐南科屏東園區。

半導體風雲／「讓我們先動工」南亞科選屏東這話埋伏筆

台塑集團旗下南亞科全新12吋廠究竟花落誰家，早從年初以來，就在雲林、屏東兩地進行仔細評估新廠廠址，內部團隊經多次會勘，先前一度以雲林較被看好，10月1日答案揭曉，選址天平轉向屏東科學園區。表面看來只是數千億元投資從雲林轉往屏東，背後真正透露的卻是南亞科正面臨一場與時間賽跑的產能戰。

詹文男x王景弘 打造低空經濟的數位基礎建設

隨著無人機從軍事、巡檢走向物流、災防與公共服務，低空經濟的競爭已不再只是比誰能造出一架飛機，而是比誰能讓無人載具安全連線、可靠運作，並在各種應用場景中形成可持續的商業模式。數位轉型學院院長詹文男日前在《大師543》專訪中華電信研究院副院長王景弘，深入探討中華電信如何以5G、AI、衛星通訊與飛航管理平台，成為低空經濟的數位基礎設施提供者。

應材攜手 Besi 擴大先進封裝合作 布局3D IC、面板整合與 CPO

應用材料公司（AMAT）宣布與貝思半導體（Besi）擴大策略合作，由既有混合鍵合技術，延伸至新一代3D IC、邏輯與記憶體整合，以及支援AI基礎設施的光子互連。Besi將加入應材設備與製程創新暨商業化（EPIC）中心，成為創新合作夥伴，共同推進新型鍵合與整合平台，加快技術從開發走向量產。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。