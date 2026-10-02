AI紅利未完全到消費端 TCFA理事長蔡德忠：連鎖業成本反升

台灣受惠AI科技及非紅供應鏈帶動，今年上半年經濟成長率達14.15%，但亮眼的經濟表現並未完全外溢至消費端。台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）理事長蔡德忠2日表示，今年零售服務業成長率僅4.1%，AI熱潮更吸引大量資金與人才，並推升土地、工資、營建、裝修及水電等成本，讓原本就面臨激烈競爭與缺工的連鎖服務業，經營壓力進一步升高。

TCFA第25屆「2026流通經營者高峰論壇」2日登場，今年以「連鎖新賽局 無界新經濟」為主題，從AI與數據應用、人才策略、平台經濟、多品牌布局及企業轉型等面向，解析連鎖產業最新趨勢與成長機會。

蔡德忠指出，2020年以來，全球經營環境接連歷經疫情、俄烏戰爭、中美貿易戰及多起地緣政治衝突，國際局勢持續動盪。相較之下，台灣受惠AI科技及非紅供應鏈的推波助瀾，今年經濟表現亮眼。

不過，蔡德忠直言，這麼好的經濟表現「並沒有完全外溢到消費端」。相較AI產業快速發展，服務業面對的市場環境仍具挑戰，尤其連鎖服務業原本就處於競爭激烈及嚴重缺工的狀態。

AI熱潮也為服務業帶來另一層壓力。蔡德忠表示，AI快速發展，大量資金與人才被吸引過去，政府、投資人及媒體的關注也高度集中於AI；不僅如此，還進一步拉高土地、工資，以及營建、裝修、水電等各項營運成本。

蔡德忠指出，連鎖服務業除了面對既有的市場競爭、缺工及成本壓力，還必須思考如何運用AI、做好ESG，經營者面對的課題更加複雜。這也是今年論壇以「連鎖新賽局 無界新經濟」為題的重要背景。

他認為，顧客生活需求正在改變，不會依照傳統產業分類，企業間的競爭與合作也不會再侷限於原有業種或業態。面對新的競爭環境，連鎖業必須「以人為本、以消費者為核心」，持續精進經營模式。

今年論壇議題涵蓋顧客體驗、AI賦能、平台科技、產業趨勢、多品牌經營與跨界轉型，並特別規劃連鎖產業缺工焦點議題。蔡德忠表示，協會針對連鎖加盟業進行缺工問題調查，並於論壇公布關鍵發現，希望讓產業共同面對問題、找出對策。

經濟部商業發展署署長蘇文玲表示，AI運用已成為企業發展的必要能力，而少子化之下，各行各業都面臨缺工問題，政府也希望此次服務業缺工分析結果能提供政策部門參考，在擬定相關輔導措施時納入產業意見。

蘇文玲指出，經濟部近年推出多項計畫鎖定AI應用，並希望透過連鎖加盟企業的價值鏈合作模式，讓大型品牌成長的同時，也帶動上下游供應鏈、各門店及中小企業共同成長。面對少子化趨勢，如何運用AI提升人力運用效率、將缺工衝擊降至最低，也是政府與產業共同面對的課題。