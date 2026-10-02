「天命人」浪潮 AI 跨國供應鏈的紅利爆發

大華銀投信指數量化投資部門主管郭修誠表示，近期席捲全球影視與遊戲圈的「天命人」浪潮，正完美照見全球半導體產業的極致演變！在全球宏觀經濟交織通膨降溫與升息終點的轉折點上，單一市場或單一企業已難以獨挑大樑，唯有具備完整戰術生態的跨國軍團才能笑傲江湖。

高盛與瑞銀雙雙上修全球AI資本支出預測，預估2026年全球AI資本開支將跨越1兆美元門檻，並一路飆升至2027年的1.45兆美元高點。

郭修誠指出，這場貫穿至2027年且規模突破兆美元的算力擴張大戲，正由美國、台灣與韓國三地強勢引領，形成不可或缺的美台韓AI金三角。

美國掌握演算法、GPU晶片設計與雲端巨頭生態系；台灣深耕全球晶片代工、AI伺服器代工與高速光通訊傳輸架構；韓國則憑藉絕對的記憶體產能優勢，壟斷新世代高頻寬記憶體（HBM）。三國供應鏈深度協同，構築出應對未來AI基建高成長的最強陣容。

郭修誠分析，TrendForce等機構密集上修2027年HBM價格與需求展望，證實AI基礎建設正從單純算力堆疊全面邁入算力＋傳輸＋高階記憶體的三位一體升級期。隨著輝達新一代GPU架構與超大規模雲端服務商（CSP）資本支出飆升，伺服器傳輸速率邁向800G與1.6T時代，帶動CPO（共同封裝光學）技術一躍成為剛性需求；同時，HBM內存價格強勢上揚更直接拉升全球記憶體產業鏈的利潤天花板。

郭修誠表示，面對這波跨國供應鏈的紅利爆發，投資人應擺脫單一市場布局的局限，善用美台韓三大AI旗艦ETF進行精準配置；其中，大華美國MAG7+（009815）直擊輝達（NVIDIA）、微軟、蘋果、亞馬遜及台積電（2330）ADR等美股科技龍頭，精準鎖定全球AI算力研發的核心源頭；大華優利高填息30（00918）深耕台灣優質AI供應鏈，涵蓋廣達（2382）、緯穎（6669）等伺服器代工霸主，以及光通訊與高階PCB材料，兼具AI產業成長題材與高填息防禦優勢；大華韓國KOSPI50（009829）集中布局SK海力士與三星電子等HBM壟斷巨頭，直接享受記憶體漲價潮帶來爆發性獲利。

展望2027年AI景氣長牛行情，郭修誠直言，美光等指標大廠財測亮眼與全球AI資本支出大幅拉升的加持下，台股攻勢將更具延續性。看好AI的投資人不妨視己身風險承受度，透過009815、00918與009829聯名打造美台韓AI金三角ETF明星隊，一手掌握算力、傳輸與記憶體三大紅利，全方位卡位AI至2027年的投資商機。