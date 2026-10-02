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00918雙引擎精準布局 第4季登榜進零股成交前十大

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股 ETF 零股10月1日成交量排名。資料來源：CMoney、臺灣證券交易所
台股 ETF 零股10月1日成交量排名。資料來源：CMoney、臺灣證券交易所

觀察小資族與散戶資金的最新動向，零股交易市場呈現極高的熱度。大華優利高填息30（00918）10月1日零股成交量強勢衝上333.8萬股，單日零股成交亦高達122萬股，排名台股ETF零股成交量第八。顯示在9月18日完息、股價位階修正後，大量小資族與存股族紛紛利用零股交易分批布局

大華優利高填息30經理人郭修誠表示，全球 AI 發展正加速從基礎建設訓練轉向代理 AI（Agent AI）與邊緣 AI（Edge AI）推論落地的黃金收割期。00918 重倉布局的廣達（2382）、緯穎（6669）、緯創（3231）、瑞昱（2379）與華碩（2357），直接受惠於各大CSP業者對高階伺服器、800VDC 電源與散熱模組的剛性需求，業績實質反映在財報上。同時，00918 搭配中信金（2891）、兆豐金（2886）、玉山金（2884）等獲利穩健的優質金控，發揮防禦力，打造「AI 攻、金融守」的雙陣容。

專家指出，00918 憑藉「高股利率＋高歷史填息率」雙因子機制，正是零股族與定期定額族群長線布局的絕佳時機。建議投資人善用「定期定額＋股息再投資（DRIP）」策略，在市場低點紀律扣款，極大化發揮複利效益，順勢搭上第4季台股長線順風車。

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