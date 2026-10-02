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告別外掛太陽能板！台灣自主研發「創能窗」日本發表 搶攻綠建築商機

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中風光淨零攜手光翼創新在日本發表「高性能創能窗系統」，引發關注。圖／業者提供
台中風光淨零攜手光翼創新在日本發表「高性能創能窗系統」，引發關注。圖／業者提供

台灣綠能科技實力在國際舞台大放異彩，台中綠建築業者攜手光電團隊昨在日本千葉幕張展覽館發表新一代「高性能創能窗系統」。這套由台灣自主研發製造，首度將「柔性可捲收式鈣鈦礦太陽能模組」嵌合在中空玻璃內部，以創新技術搶攻國際綠建築市場，引起回響。

風光淨零董事長吳律謙說，打破過去只能在建築外部加掛太陽能板的既定限制，風光淨零攜手光電團隊光翼創新BILIGHT，將全球領先的「柔性可捲收式鈣鈦礦太陽能模組」直接嵌合在中空玻璃內部。

吳律謙指出，這項創新設計讓建築能隨著環境與使用者需求靈活應變，當需要遮陽光與降低眩光時，柔性發電模組可順暢展開遮陽，同步將日照轉化為綠電；在需要開闊視野與自然採光時，模組則能完全收合隱藏，實現遮陽、調光、節能與創能於一體的生活型態。

該系統在建築物理防護性能上，展現台灣極致的工藝水準。窗體採用完全無毒的環保材料，並具備氣密等級二級、卓越隔音、最高抗風壓達3600 Pa、水密性 1750 Pa，以及熱傳導係數3.5 W/m²·K 等嚴苛規格，精準契合日本市場對建築品質與細節，贏得日本市場高度關注。

吳律謙強調，這項成果代表台灣已成功將太陽能設備內化為建築外殼系統的核心一環。未來團隊將全面鎖定半導體旗艦廠辦、頂級研發中心、企業永續總部及各類智慧商業大樓，積極擴大國際市場布局。

台中風光淨零攜手光翼創新在日本發表「高性能創能窗系統」，引發關注。圖／業者提供
台中風光淨零攜手光翼創新在日本發表「高性能創能窗系統」，引發關注。圖／業者提供

綠建築 外掛 日本

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